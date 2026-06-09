Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив, що дипломатичне вирішення конфлікту – це для цивілізованих людей, з росіянами так не працює, адже відповідь – вдарити по ЧАЕС, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

За словами експерта, звинувачення, що, мовляв, лист Зеленського путіну є недипломатичним, недоречним, тому що дипломатія працює тоді, коли війна ведеться в рамках правил. Тобто, пояснює він, Наполеон пише листа Олександру, Олександр – Наполеону, і потім їхні армії виходять воювати в поле, а не вішати жителів міст, ось тоді є місце для шляхетної дипломатії. І взагалі, наголошує експерт, до Другої світової війни у ​​Європі мирні жителі не брали участі у війнах, не було тотального знищення населення.

«Тому зараз яка мова дипломатії? Про що ви кажете? Сьогодні мова дипломатії – це прикриття для мерзотників і більше нічого. Ви вважаєте, що Лавров говорить мовою дипломатії? Це прикриття для мерзотників. Ви вважаєте Лаврова міністром, а не злочинцем, якого треба судити? Прикриття для мерзотників, не більше. Дипломатія втратила будь-який сенс», – наголошує Михайло Шейтельман.

Дипломатія, констатує він, – це для цивілізованих людей, тому, наприклад, Туск каже, що треба вирішити проблему із підрозділом імені героїв УПА, це дипломатія. І тому, додає експерт, коли українські дрони через російські системи РЕБ відхиляються і прилітають до Румунії, Греції, ми визнаємо свою провину і просимо вибачення, бо це конфлікт цивілізованих людей.

«З росіянами це не так. Ми маємо говорити мовою дипломатії з росіянами, які бомбардують Чорнобильську атомну станцію? Ви серйозно вважаєте, що з ними треба говорити мовою дипломатії і що вони можуть її зрозуміти? Небензя – це дипломат? Лавров – це дипломат? Захарова – це дипломат? Це обличчя російської дипломатії. У них немає інших. Ми з ними маємо розмовляти як із цивілізованими людьми? По-моєму, не треба», – підсумовує Михайло Шейтельман.

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