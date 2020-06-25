Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вибачився за скандал з «робочої бабою» і «корабельної сосни»

Як передає Politeka.net, відеозвернення глава СН опублікував на своїй сторінці в Facebook.

"Я дозволив собі сексистські висловлювання, дискримінаційні, неввічливі. За що я приношу щирі вибачення. Ця ситуація для мене стане дуже серйозним уроком", - заявив Корнієнко.

Голова партії наголосив, що "хоче поставити останню крапку в історії з недоречними і скандальними висловлюваннями".

"Шановна Ірино, я не мав нічого поганого на думці. Це були просто мої щирі враження від того, як ви виглядаєте", - сказав нардеп.

Корнієнко розповів, що обговорював Тетяну Домбровскую, яку СН розглядають кандидатом в мери Миколаєва.

Також глава «Слуги народу» вибачився перед українцями.

"Я хотів би вибачитися перед усіма українцями. Перед тими, хто голосував за "Слугу народу", не голосував за "Слугу народу", незалежно від статі. Абсолютно неприпустимо ні для депутата Верховної Ради, тим більше для заступника керівника найбільшої фракції, яка тримає відповідальність за події в країні. Приношу щирі вибачення всім, кого ми могли цим розчарувати", - заявив Корнієнко.

При цьому він назвав себе "послідовним прихильником гендерної рівності".

Зазначимо, українці не менш бурхливо відреагували на вибачення нардепа, ніж на сам скандал.

«Та нема щирості в тих вибаченнях!!! Викручується, бо зрозумів, що вляпався. А так хочеться йому бути при посаді! А ще дивує та пані Ірина. Так низько впасти, щоб про тебе якесь б***о таке говорило. Гидко», «Скласти мандат треба, країна нічого не втратить, зате політичне середовище не деградує», «офігенно вибачився! вже не одну робочу бабу обісрав, а цілих дві! а можна нам весь список ваших корабельних сосен? щоб не плутатись», «У Європі, куди ви прагнете, це відставка.... у нас соплі пожував і .... можна далі...», «Від зміни місць доданків сума не змінюється! 🤦‍♀️ Плюс до всього на відео принизили ще одну жінку своїм щиросердним зізнанням - "вибаченням"!», - пишуть в мережі.

Нагадаємо, з'явилися фото нардепши, яку Слуги народу вирішили нав'язати Зеленському.

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