Під час засідання антикризового штабу обговорювали роботу в нормальному режимі шахт з видобутку уранової руди.

Про це сказав нардеп та лідер Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець в ефірі програми "Що далі" на каналі "Знай24".

“Я звертався до прем’єр-міністра і написав декілька депутатських звернень, особисто переговорив з депутатами різних фракцій і зібрав кілька десятків підписів народних депутатів. Які направив і прем’єр-міністру, і президенту. Крім того, була ініціатива від нас до прем’єр-міністра скликати антикризовий штаб. В цей час вчора я скликав лідерів Незалежної профспілки України з усієї держави. Це гірники з видобутку вугілля, залізної руди, марганцю, кольорових металів, урану, торфу, тощо. А в цей же час на цю годину і на цю хвилину прем’єр призначив засідання антикризового штабу по подоланню кризових явищ, за моєю вимогою”, - сказав Михайло Волинець.

Він зазначив, що йому довелося роздвоюватись: вести засідання та сидіти за комп’ютером в режимі онлайн з прем’єр-міністром. Там він зміг поставити всі запитання.

“Але чи буде це втілено в життя. Чи запрацюють в нормальному режимі шахти з видобутку уранової руди. Тому що пан Вітренко на моє звернення повідомляє, що ним запропоновано керівництву “СхідГЗК”, тобто, підприємству, якому підпорядковані уранові шахти, розробити програму виходу з кризи і забезпечення стабільної роботи. Справа в тому, що НАЕК “Енергоатом” не профінансував, як це було передбачено договірними умовами, “СхідГЗК”, і тому зараз НАЕК “Енергоатом” купує за кордоном руду, а тим часом довівши до кризи “СхідГЗК”, - додав нардеп.

За його словами, Юрій Вітренко та прем’єр-міністр Денис Шмигаль не звертають уваги на те, що була створена прокладка між “Енергоатомом” і “СхідГЗК” під назвою “Ядерне паливо”, яка вимила ресурси і активи з останньої.

Як повідомляла Politeka, на думку Гончаренко, Міненерго має сприяти виплаті боргів зеленій енергетиці, а не вчергове змінювати умови фінансування галузі.

Також Politeka повідомляла, що Вітренко заявив, що причини низьких запасів вугілля і зриву ремонтних кампаній мають економічний характер.