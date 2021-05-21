Політичний експерт Руслан Бізяєв в ефірі програми "Що далі" з Вікторією Панченко на каналі "Знай24" заявив, що зміна членів уряду не вплине на розстановку політичних сил, і лише фіксує зони впливу в Кабміні.

Руслан Бізяєв зазначив, що зміна уряду не змінить розстановку політичних сил.

"Ліжка поміняли... Без зміни робітниць там робити нічого. Принцип то залишився один і той же. Тому, ці перестановки - вони носять характер фіксації певних зон впливу в Кабміні. Підбираються потихеньку до Шмигаля... Тільки в чому проблема: ну добре, подає Шмигаль у відставку. Взагалі не проблема. Він коли заходив, наскільки я розумію, він розумів - що це ненадовго. Вірніше, не назавжди", - сказав Бізяєв.

За його словами, з точки зору прем'єр-міністра - прибрати не проблема, проблема - кого поставити, щоб було 226 голосів.

"А ось з цим зараз проблема. Тобто, 226 голосів, якщо вони знаходять - це ж дострокові вибори. Скажіть, будь ласка, кому вони потрібні у Верховній Раді? Якщо ми візьмемо більшість. Нікому, практично. Тому що депутати розуміють, що 75% з них в скликання наступної Ради не зайдуть. А люди вже нарешті жити звикли, видихнули", - додав Руслан Бізяєв.

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