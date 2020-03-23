Вища Академічна Рада загальнонаціональної програми «Людина року» підвела підсумки стосовно визначення володарів титулу «Людина року-2019» в національних номінаціях.
У відповідності до рішення Вищої Академічної Ради володарями почесного титулу стали:
«МІСЬКИЙ ГОЛОВА РОКУ» (великих міст)
Сергій НАДАЛ – Міський голова м. Тернопіль;
«МІСЬКИЙ ГОЛОВА РОКУ» (малих міст)
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Андрій БІЛОУСОВ – Міський голова м. Кам’янське (Дніпропетровська обл.);
«ЛІДЕР ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ РОКУ»
Іван ДРОГОБЕЦЬКИЙ – Голова Полянської сільської ОТГ Закарпатської області;
«РЕГІОНАЛЬНИЙ ЛІДЕР РОКУ»
Юрій ГУСЄВ – Голова Херсонської обласної державної адміністрації;
«ПРОМИСЛОВЕЦЬ РОКУ»
Вячеслав ЯВОРСЬКИЙ – Директор ПрАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю»;
«ПІДПРИЄМЕЦЬ РОКУ»
Степан КОЗИЦЬКИЙ – Генеральний директор ТОВ «Західнадрасервіс»;
«МЕНЕДЖЕР РОКУ»
Владислав САВЧЕНКО – Генеральний директор компанії «PowerCode LLC.»;
«ФІНАНСИСТ РОКУ»
Віталій РОМАНЧУКЕВИЧ – Перший заступник голови правління АКБ «Індустріалбанк», Віце-президент Асоціації українських банків;
«ЛІДЕР СТРАХОВОГО РИНКУ РОКУ»
Олена УЛЬЄ – Голова правління ПрАТ «Страхова компанія «УНІКА»;
«ЛІДЕР БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ РОКУ»
Компанія «ІНТЕРГАЛ-БУД» (Комерційний директор – Анна ЛАЄВСЬКА);
«ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС РОКУ»
ЖК «INTERGAL CITY» (Компанія-забудовник «Інтергал-Буд»);
«ЖУРНАЛІСТ РОКУ»
Діана ПАНЧЕНКО (Телеканал NewsОne);
«МИТЕЦЬ РОКУ»
Михайло ПОПЛАВСЬКИЙ – Народний артист України, генеральний продюсер національної музичної премії «Українська пісня року»;
«СПОРТСМЕН РОКУ»
Жан БЕЛЕНЮК – Чемпіон Світу та Європи з греко-римської боротьби 2019 р. у категорії до 85 кг.;
«НОВА ГЕНЕРАЦІЯ РОКУ»
Інна КОСТИРЯ – громадський діяч, доктор політичних наук;
«КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ПРОЕКТ РОКУ»
Приватний музей історичного костюму і стилю VICTORIA MUSEUM - Засновниця та директор – Вікторія ЛИСЕНКО.
Володарі cпеціальних премій 24 загальнонаціональної програми «Людина року-2019»:
Громадська організація «Національна платформа «Жінки за мир» - Спеціальна премія «За об’єднання жінок для миротворчої діяльності та допомогу мирним громадянам постраждалим від бойових дій»
Громадська організація «Національна платформа «Жінки за мир» почала роботу у квітні 2014 року в розпал бойових дій і нараховувала лише декілька однодумців. Сьогодні, навколо спільної мети - встановлення миру і соціальної справедливості – об'єдналося вже понад 200 тисяч жінок України, які своєю вірою, цілеспрямованістю та милосердям об’єднують людей і повертають їм віру в завтрашній день.
Учасники Громадської організації «Національна платформа «Жінки за мир» робили все, щоб рятувати життя жінок, дітей, людей похилого віку і молоді. Жінки вивезли тисячі дітей та мирних жителів із населених пунктів, які опинилися під вогнем обстрілів. Жінки передавали борошно і продукти, та розносили його тим, хто в один момент втратив все. Вони діяли, щоб врятувати стільки людських життів, скільки можливо.
В рамках регулярних гуманітарних місій «Жінки за Мир» нараховується десятки виїздів в «сіру» зону Донбасу та в зони активних бойових дій. Жінки надають гуманітарну, психологічну та юридичну допомогу людям, які в буквальному сенсі живуть на війні. За 5 роки відвідали десятки населених пунктів, що знаходяться на лінії розмежування та надали допомогу понад десяткам тисячам дітей та мирних жителів.
«Національна платформа «Жінки за мир» ініціює законопроекти, основна мета яких – приближення миру та забезпечення державної соціальної допомоги та підтримки як дітям та мирним жителям, які живуть на війні, так і решті громадян України. За п’ять років у Верховній раді України зареєстровано більше ста законопроектів, ініційованих та підготовлених жінками України.
ТМ PARIMATCH - Спеціальна премія «За видатний внесок у розвиток і популяризацію українського спорту»
Більше 20 років компанія активно займається підтримкою українського спорту, надає організаційну та фінансову допомогу масовим спортивним заходам, а також сприяє кар'єрі талановитих українських спортсменів.
За час своєї діяльності компанія зарекомендувала себе в якості головного мецената українського спорту та у різні роки надавала допомогу громадським організаціям, федераціям, клубам і окремим спортсменам.
Меценатська діяльність ТМ Parimatch сьогодні спрямована на підтримку таких напрямків:
- Спільна олімпійська перемога – унікальний проект ТМ Parimatch і Міністерства спорту України, в рамках якого всім призерам Олімпіад торгова марка гарантувала вручення премії в розмірі півмільйона гривень. У 2016 році наші олімпійські призери Олег Верняєв та Юрій Чебан, а в 2018 році Олександр Абраменко отримали премії від ТМ Parimatch.
- Національна збірна команда України з футболу;
- ФК «Шахтар»;
- ФК «Ворскла»;
- ФК «Металіст»;
- Федерація баскетболу України;
- Українська хокейна ліга;
- Федерація греко-римської боротьби України;
- Турніри зі змішаних єдиноборств WWFC;
- Футбольна асоціація студентів Києва.
Спільно з партнерами TM Parimatch організувала понад 100 заходів в різних напрямках протягом останніх двох років.
У 2019 році був заснований міжнародний благодійний фонд Parimatch Foundation з метою реалізації програм корпоративної відповідальності. Фонд Parimatch Foundation покликаний об'єднати бізнес, державний сектор і громадські організації навколо вирішення конкретних соціальних проблем. Основна місія фонду - сприяння в поліпшенні добробуту і здоров'я суспільства через освіту та залучення людей до занять спортом, а також - боротьба з ізоляцією і бідністю.
Олена РИХАЛЬСЬКА - Спеціальна премія «За вагомий науковий та практичний внесок у розвиток вітчизняної психології»
Психотерапевт, тренер в сфері психології успіху і сімейної психотерапії.
Кандидат психологічних наук з 25-ти річним досвідом роботи в сфері психології. Провела більше 2000 тренінгів, семінарів та майстер-класів в Україні, Росії, Молдові, Азербайджані, Ізраїлі, Туреччині, Німеччині, Британії. Протягом 17 років виступає в якості психолога-консультанта та експерта національних, міжнародних ТБ, шоу-проектів, кіноіндустрії, радіопрограм і є найбільш затребуваним психотерапевтом. Консультує телевізійні проекти «Говорить Україна», «Стосується кожного», «Міняю жінку».
Автор розділу по психології реклами в підручнику «Основи реклами», книги «Кохання у житті жінки: шлях від розставання і самотності до зрілих відносин». Автор більше 60 статей з питань психології, маркетингу та іміджелогії в наукових і науково-популярних виданнях України.
Автор більше 3000 статей з питань психології, маркетингу та іміджелогії, міжособистісних відносин в наукових і науково-популярних виданнях України, Росії, Азербайджану.
Телеканал «НАШ» - Спеціальна премія «За створення сучасного інноваційного телеканалу в інформаційному просторі України»
«НАШ» — це інформаційний телеканал та медіаплатформа, що включає в себе: телеканали «НАШ» і Максі-ТВ, сайт новин nash.live, власні сторінки у Facebook, Instagram й Twitter, канали в YouTube й Telegram.
24/7 інформує про головне, актуальне, важливе.
НАШ – це п’ять прямоефірних студійних майданчиків, студія ток-шоу та newsroom, які інтегровані в єдиний простір. Технологічний комплекс збудовано та оснащено у відповідності до світових стандартів медіа та журналістики. За допомогою використання високотехнологічного устаткування НАШ першим на телевізійному просторі України в прямому ефірі використав технологію доповненої реальності (augmentedreality) та трекингу для впровадження віртуального об'єкта в реальну студію. Ці сучасні технології дають можливість проводити інтерв’ю в студії наживо з найцікавішими людьми, які фактично перебувають в іншій частині світу.
Рейтинги телеканалу постійно зростають, стрімко збільшується кількість підписників на YouTube-каналі, підписники активно читають Telegram, дивляться прямі ефіри популярних ток-шоу як по телевізору, так і через соціальні мережі.
Михайло ПОЖИВАНОВ – Cпеціальна премія «За вагомий внесок у розвиток і підтримку сучасного українського художнього мистецтва»
Михайло Поживанов – український політик, державний і громадський діяч, меценат. Доктор технічних наук, професор.
За його сприяння та меценатській підтримці відкрито галерею «АВС-арт», відновлено Художній музей імені Куїнджі, відбулося багато художніх виставок українських митців в Україні та за кордоном.
Завдяки його підтримці галерея «АВС-арт» реалізує видавничий проєкт «Імена» – це серія мистецьких альбомів українських художників, у якій уже вийшли книги Бориса Буряка, Феодосія Гуменюка, Петра Бевзи, Сергія Савченка та Олега Мінька.
Також видано: альбоми українського художника Івана Марчука «Дорога додому»; Київського музею російського мистецтва; Музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків; Шевченків «Кобзар», ілюстрований графікою Софії Караффи-Корбут; монографічне дослідження мистецтвознавця Олесі Авраменко «Зарецький. Терези долі»; найповніший реєстр українських екслібрисів «Український книжковий знак XIX – XXI століть: каталог колекції Степана Давимуки»; альбом відомого сучасного живописця і графіка Анатолія Фурлета.
Багаторічна активна підтримка Михайлом Поживановим українського мистецтва й ініціативи в художній сфері становлять значний потенціал у розвитку культури нашої держави.
Усама КАФА – Почесна відзнака «За вагомий внесок у розвиток ресторанної галузі України»
Усама Кафа – засновник і президент міжнародного ресторанного холдингу L'KAFA GROUP. Удостоєний звання «Великі українці», носить почесне звання «Лицар Вітчизни» І-ІІ ступенів та почесне звання «Народний Посол України» – за великий особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету України.
Міжнародний ресторанний холдинг L'KAFA GROUP є лідером ресторанного бізнесу, володарем численних національних і міжнародних нагород в своєму сегменті в Україні та за її межами вже 22 роки. Сьогодні компанія володіє різними брендами: «Чайхона GOLD»; «Чайхона Базар», L'KafaCafé, SilvioD'Italia, JustBeerBar, «Захади, Дарагой», LudwigKing і славиться професіоналізмом, сильним командним духом і сімейною атмосферою всередині колективу.
Тільки в 2019 році було відкрито 7 нових ресторанів в Україні та за її межами.
Усама Кафа надає активну благодійну підтримку талановитій молоді, дітям сиротам, спортсменам. Благодійність вже багато років є невід'ємною частиною діяльності L'KAFA GROUP.
Під керівництвом Усама Кафа компанія L'KAFA GROUP протягом 22 років забезпечує численні робочі місця і старанно працює над розвитком і процвітанням ресторанного бізнесу в нашій країні та за її межами.