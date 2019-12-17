61-річну поп-королеву, Мадонну, зняли з 26-річним хлопцем на балконі

Фото, зроблені папараці, миттю розлетілися по мережі, пише Рoliteka.net. На кадрах знаменитість у простому чорному вбранні стоїть поруч з танцюристом Ахламаликом Вільямсом. Хлопець обнімав Мадонну за талію, при цьому зірка виглядала задоволеною, вона посміхалася і заглядала супутнику в очі.

За інформацією зарубіжних ЗМІ, відносини між Мадонною та Ахламаликом тривають вже кілька місяців. Зараз обидва разом відпочивають в Майамі.

У момент зйомки пара перебувала в готелі. На фото також можна помітити дочку Мадонни, Лурдес, яка молодша бойфренда мами всього лише на три роки.

Знімки були оприлюднені в одній з російськомовних груп і отримали неоднозначну реакцію користувачів мережі.

"мені здається чи бойфренд дочки старше бойфренда мами? 😂", "А що з його волоссям то 😁", "Вже на вік онуків перейшла. Мабуть свербить у неї так сильно, не вгамувати, що тільки молодий мулат впорається", "Вже бабуся і все туди ж..🤣", " А йому є 18?", "Афрокитаец?", "Бабловь🤘", "Ага, любов до грошей...😬😬😬", "Що роблять гроші !?🤦‍♀️", "А хто бойфренд, перший чи другий?", "По моєму там любов у їх бойфрендів 🤣", "Ой мені здається вона без косметики миліше", - написали підписники.

Нагадаємо, Мадонна показала, на що вона здатна заради сім'ї.

На своїй сторінці в соцмережі Instagram зірка показала, як проводить час вдома після скасування концертів у День подяки.

"Дякую за мою родину, друзів і дар музики, яка завжди об'єднує людей! Також за мій диван!"– написала вона.

В ролику Мадонна лежить на дивані з однією зі своїх прийомних дочок – двійнят, в той час як на піаніно грає її старша прийомна дочка Мерсі Джеймс. Також поруч з Мадонною знаходяться фотографи Луїджі Марено і Янго Хенци.

Раніше ми писали, що дочка Мадонни оголилася для арт-перформансу.

Так, на кадрах дочка поп-зірки з довжелезним волоссям і в яскравому вбранні вразила пристрасним поцілунком з дівчиною.

Нагадаємо, Мадонна приголомшила новим відео.

Як повідомляла Politeka, Мадонна одружила на собі молодого латиноса.

Також Politeka писала, що дочка Мадонни роздяглася і влаштувала шоу для дорослих прямо на публіці: кадри облетіли мережа