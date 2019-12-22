Український актор і співак DZIDZIO розповів, на що витратив свій перший мільйон



Як стверджує співак, гроші потрібно вкладати, і уникати швидкоплинних витрат.

Дзідзьо зізнався, що свій зароблений другий мільйон він витратив на зйомки фільму - "DZIDZIO Перший раз".



"Я великих покупок не робив, я завжди не викладав гроші, а вкладав! Я вважаю, що це правильно, тому що наразі в Україні ще треба сіяти, а жати будемо пізніше!" - поділився артист.

Також співак зізнався, незважаючи на жартівливий і каламбурна виконання, в глибині душі він серйозний і патріотичний.

Крім того, він прокоментував ідею записати Гімн у моєму виконанні разом з молодіжним симфонічним оркестром.

"Нам потрібні нові досягнення, і мені здається, що для них час настав", - уклав він.

Раніше, Михайло Хома (DZIDZIO) опублікував в Instagram власне архівне фото у костюмі на тлі ялинки.

На маленькому Міші чорний костюм з чорним метеликом, а за ним видно дівчаток, які з захопленням дивляться на майбутню зірку.

В комментарях передплатники Хомі відзначили, що він у дитинстві був дуже красивим блондином.

«Який гарний блондик))», «Такий гарний», «Але хороший», «Харизматичний від природи!», «А там, на фото позаду Сара?))», «Тут вам десь 12 років», «Маленький художник», «Ти що, без бороди тоді співав?», – писали в мережі.

Раніше Києві знайшли чоловіка, який побив DZIDZIO.

Деякий час тому в Києві невідомі побив DZIDZIO. Після чого зловмисники зникли з місця події. Правоохоронцям вдалося встановити особу та затримати одного з нападників.

Зловмисником виявився 24-річний громадянин Російської Федерації.

Довгий час зловмисники переховувалися від органів правосуддя. Однак розшук дав свої результати — місцезнаходження одного з підозрюваних вдалося встановити та затримати зловмисника.

Правоохоронці направили обвинувальний акт щодо напав на DZIDZIO. Йому інкримінують частину 2 статті 296 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, що DZIDZIO поділився, як буде готуватися до появи дитини

Як повідомляла Politeka, побиття DZIDZIO: історія отримала несподіване продовження

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