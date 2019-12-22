Це сталося, коли музиканту було 38 років

Знаменитий музичний продюсер і композитор Максим Фадєєв зізнався, що хотів вчинити самогубство

Про це він розповів у своєму новому документальному фільмі під назвою "Я вас не чую", який оприлюднено на Ютубі.

У ньому Фадєєв розповів про те, як повернувся до музики після того, як повністю втратив слух в результаті травми. Це сталося, коли музиканту було 38 років.

Продюсер розповів, що коли зовсім перестав чути, то впав у відчай. Він навіть готовий був вчинити самогубство. Його життя буквально поділилася на "до" і "після". Лише завдяки допомозі китайського спеціаліста Фадєєву вдалося повернути слух. Музикант повернувся до улюбленого заняття, але став займатися не записом пісень, а продюсуванням.

Знову почати співати Фадєєва змусив знаходився при смерті батько. "Це сталося два роки тому. Мій батько, умираючи, попросив про це. Сказав: "Я хочу, щоб ти співав". Він попросив, так я і зробив. Раз він хоче, я буду співати", – розповів музикант.

Відзначимо, що Максим Фадєєв широко відомий у світі шоу-бізнесу. Саме він у свій час зробив зірками таких артистів як Лінда, гурт «Срібло», Наргіз, Глюк’оZу, П'єра Нарциса і Юлю Савичеву. Зараз Фадєєв очолює лейбл MALFA. Крім того, на виборах 2018 року Фадєєв виступав в якості довіреної особи Володимира Путіна.

Раніше ми писали, у знаменитого музичного продюсера і композитора стався серцевий напад.

Як стало відомо в понеділок, 28 жовтня, відомий російський продюсер Максим Фадєєв переніс серцевий напад.

За даними журналістів, 51-річного продюсера викликали швидку в його заміський будинок під Москвою. Близькі Фадєєва розповіли, що напередодні вночі йому стало погано, а приїхали лікарі підтвердили, що це серцевий напад.

«Прибули в будинок продюсера медики діагностували передінфарктний стан — напад ішемічної хвороби внаслідок нервового виснаження», — стверджується в повідомленні.

Нагадаємо, Максим Фадєєв схуд на 70 кілограмів і пошкодував: Стало неможливо з цим жити

Як повідомляла Politeka, вокаліст відомої російської групи терміново забрала швидка.

Також Politeka писала, що несподівано розвалилася знаменита російська поп-група.