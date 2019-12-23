Стало відомо, що за чоловік позував біля Загсу з колишньою дружиною Олександра Цекалпро і сестрою Віри Брежнєвої Вікторією Галушкою

В оточенні пари расскрыли подробиці нинішніх відносин колишнього подружжя, передає «СтарХит».

Нещодавно сестра співачки Віри Брежнєвої Вікторія виклала в Мережу фото, де вона стоїть поруч з ЗАГСом в компанії невідомого чоловіка. Багато припустили, що вона знову вийде заміж після розлучення з Олександром Цекало, який, до речі, вже давно має нову дружину.

Проте знайомі екс-подружжя розповіли, що справа в іншому.

«Олександр переконаний: нова дружина повинна носити його прізвище. Але та відмовлялася і пояснювала це тим, що одна Цекало досі існує, адже екс-дружина Вікторія не змінила паспортні дані після розлучення... В результаті нічого не залишалося — заплатив, Віка ж за умовами домовленостей повинна була з'їздити на батьківщину, на Україну, і офіційно повернути собі дівоче. Щоб усе пройшло чесно, Цекало навіть найняв адвокатів, які проконтролювали процес. На фото поруч з Вікою ніякої не новий обранець, а лише один з її юристів», — розповіли в оточенні пари.

Зазначається, що відносини продюсера з колишньою дружиною зараз не дуже, все спілкування офіційне і здійснюється тільки через посередників. Також Цекало майже не бачиться дітьми.

«Саша категорично відмовляється вступати в контакт з Вікою. Та й, чесно сказати, всі його думки зайняті Дариною: дуже пишається нею. Адже, наприклад, Ервін сама заробляє на життя картинами, що недавно поступила в магістратуру. З дітьми шоумен бачиться рідко. Влітку Міша і Олександра прилітали до нього в Америку. Звичайно, він розуміє, що їм краще залишатися з мамою, але шалено сумує. І переживає не менше. Просто часом Віка залишає дітей з нянями, якщо їде кудись. Ось Саші і закрадаються думки: а раптом не доглядят? Як-ніяк ростуть активними підлітками», - розповіли приятелі шоумена.

Нагадаємо, Цекало кинув сестру Брежнєвої заради коханки: пластика, розкіш і весілля в США.

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