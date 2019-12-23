Популярна українська виконавиця і екс-Nikita Анастасія Кумейко похвалилася апетитними формами

Як повідомляє Politeka, знімок вона опублікувала в Instagram.

«Як я в 17 була таким дрищем? З повною упевненістю, що я пишна», - йдеться у підписі.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Кумейко позує в одній білизні в окулярах, виставивши напоказ ідеальні форми. Однак українці не змогли висловити свою думку – кадри співачка розмістила в Stories.

Як повідомлялося раніше, колишня учасниця гурту "Nikita", Анастасія Кумейко (Dj Nana), вразила фото, яке вона розмістила в Instagram

Українська артистка з'явилася у відвертій спортивному костюмі під час відповідних занять. Образ дівчини завершують проста зачіска у вигляді високого пучка і різні аксесуари.

Зірка продемонстіровала дивовижну розтяжку, стоячи закинувши ногу за спину. Артистка вигнулась, утримуючи кінцівку руками. Так і хочеться сказати: "Ого, яка здатність!".

"До НГ ось стільки днів.... навіть не збираюся починати щось «встигнути зробити» 🧘🏻‍♀️", - написала Анастасія.

Майже за 25 хвилин пост зібрав понад 400 лайків.

Раніше ми писали, що колишня учасниця гурту "Nikita" постала в прозорій сукні тілесного відтінку. Наряд ідеально підкреслив вигини зірки.

Екс-Nikita млосно опустила очі, приклавши руку до стегна. У пості зірка процитувала пісню групи "Сплін". Публікація артистки зібрала масу коментарів. Користувачі мережі захопилися фігурою зірки.

Нагадаємо, DJ NANA, показала новий жаркий образ. Настя позувала в латексному костюмі і кашкеті з козирком. Вона присіла на коліна і розсунула ноги. На фото можна помітити нижню білизну, яке Кумейко засвітила.

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