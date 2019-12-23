Віра Брежнєва, яка вже тривалий час живе в Росії, провела таємний концерт у Києві

Популярна співачка виступила на закритій вечірці в столичному концерт-холі Freedom Hall. Про це стало відомо після того, як ведучий Григорій Решетник і його дружина Христина Решетник поділилися знімками з заходу.

На фото Христина Решетник позує в обнімку з Брежнєвою, яка демонструє своє розкішне сценічне вбрання. Співачка виступала в блискучому сріблястому топі і довгій спідниці з пір'я зі спокусливим розрізом до середини стегна.

«Охххх…Прекрасна Віра. Співачка-позитив і неймовірна красуня», - підписала знімок Христина.

У свою чергу, її чоловік поділився аналогічною фотографією з підписом: «Поки я на сцені працюю, красуні фотографуються».

Відомо, що разом з Брежнєвою на вечірці виступили Оля Полякова і Макс Барських.

Раніше Брежнєва здивувала не лише знімком, який опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, але ще й різкою зміною іміджу.

Цього разу Віра показала себе в ніжному образі – з легким макіяжем на обличчі і з безліччю прикрас з камінням і перлами. Волосся зірки розпущені, а сама вона позує лежачи на підлозі під час спеціальної фотосесії.

«Судячи з гороскопом на 2020 рік Водолії проведуть його в розкішних діамантах!! Значить буду сяяти - чого і вам бажаю», – наголосила Віра, написавши посилання на товари, які рекламує.

Як і очікувалося, користувачі мережі вирішили залишити під постом безліч слів на адресу зірки.

Також артистка поділилася в "сториз" Instagram кадрами сімейної ідилії.

"Коли концерти кожен день в різних містах і раптом видається такий час з сім'єю… Безцінне", – підписала один з кадрів співачка.

10-річна дочка Брежнєвої, Сара, припала до плеча матері. Тут же на знімку видно чоловічу руку, що лежить прямо на груди артистки. По всій видимості, рука належить її чоловікові продюсерові Костянтину Меладзе.

Нагадаємо, Брежнєва влаштувала на підлозі пікантну фотосесію, блиснувши коштовностями.

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