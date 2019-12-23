Жінка вирішила якнайдовше лишатися молодою і для цього пірнула у майже крижану воду

Окрім омолодження, співачка Тетяна Решетняк уміло й наче ненароком показала і свої пікантні часини тіла публіці

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram співачки.

Так на нових опублікованих кадрах з так званих сторіз, зірка сцени TAYANNA плаває у річці абсолютна гола. Все б нічого, але, на вулиці був мало не мороз, а жінка пливла спокійно, наче липень місяць на вулиці.

Зіркова красуня велика шанувальниця здорового способу життя, що ж, її досконала струнка фігура, яку видно у воді, яскравий тому приклад.

Нагадаємо, колишня дружина нового бойфренда Ані Лорак поділилася новими подробицями про недбайливого екс-чоловіка.

Незабаром після свого скандального розлучення з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджиоглу відома українська співачка Ані Лорак зважилася показати шанувальникам свого нового обранця. Ним виявився 26-річний продюсер лейбла Black Star Єгор Гліб.

Як з’ясувалося, до роману з Лорак Гліб був одружений на іншій українській співачці – TAYANNA (Тетяні Решетняк). Цікаво, що колись вона була бек-вокалісткою Ані Лорак і навіть писала для неї пісні.

На тлі новин про новий роман Лорак почала спливати брудна правда про минулі відносини її нового бойфренда. Зокрема, стало відомо, що він зраджував Тетяні і навіть піднімав на неї руку.

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