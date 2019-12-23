Донька одіозного політика Михайла Добкіна Алла показалася одразу у кількох відвертих нарядах
Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зіркової красуні. Так на професійних кадрах з добірки жінка у компанії мініатюрної брюнетки та ще одної, окрім самої Алли, звісно, стильної блондинки веселиться у студії.
Під час фотосету Алла приміряла на себе коротеньку чорну міні-сукню, а також пізніше всі троє позували у білих майках, штанях та босоніжках. Одна з подруг Алли обрала обтягуючу чорну сукню з глибокими декольте та розпустила волосся.
Сама ж молода мама Алла Добкіна відчувала себе господаркою «балу» - поводилася впевнено й багато сміялася.
Шанувальникам моделі такі знімки дуже сподобалися – вони засипали жінку компліментами, як і її подружок.
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Раніше, Алла Добкіна порощалась з люксовим відпочинком в ОАЕ і наостанок, так би мовити, вирішила запостити парочку відвертих кадрів з курорту.
На нових фото дочка свого відомого батька позує в роздільному модному купальнику і білій накидці. Вона показалася на відео "слоумоушен" з розпущеним волоссям - покрутилася під пісню Алли Пугачової "Позови меня".
Шанувальники і друзі з близькими нахвалюють привабливу молоду жінку:
«Сама сек**альна!🙏🙏🙏❤❤❤❤❤👍👍👍👍👍💋💋💋💋💋💋🌺», - написала у коментарі дочки її мама Алла.
«Красатулька Ви😍»
«Слова пісні Пугачової)»
«Чарівний знімок☀👍»
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