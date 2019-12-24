Примадонна Алла Пугачова помилилася, коли відмовилася виступати на "голубих вогниках"

Про це заявив член ради розвитку інформаційного суспільства та ЗМІ при Держдумі Вадим Манукян, передають Дні.

За його словами, ця ситуація нагадують історію, яка сталася в 2018 році, тому Алла Пугачова, ймовірно, з'явиться у новорічному концерті.

"Відгриміли "фанфари" з приводу того, що Пугачова через три роки після моєї петиції все ж вирішила зав'язати з "блакитними вогниками". Хоча, як показує історія, мені здається, вона все ж може з'явитися в Ернста на каналі в Новорічну ніч. Ну як же, Софії Ротару буде, а Алли Пугачової немає", – заявив Манукян і додав, що інтрига в минулому році також зберігалася до самого останнього моменту.

Експерт також підкреслив, що в російському шоу-бізнесі з'явилася спадкоємиця російської примадонни Алли Пугачової.

"Потрібно було зніматися разом з Бузовою і в рамках цього влога урочисто передати їй ключі від шоу-бізнесу. Особисто мені очевидно, що Ольга спадкоємиця Алли Борисівни на цій посаді", – не сумнівається, член ради при Держдумі РФ.

Резюмуючи, Вадим Манукян додав, що з точки зору пробивної характеру Алла Пугачова і співоча ведуча абсолютно однакові.

"А що до голосу, так Орбакайте теж на початку кар'єри мала досить скромні вокальні дані", - підсумував російський чиновник.

Раніше ми повідомляли про те, що Аллу Пугачову росіяни розкусили після відмови виступати на новорічних ефірах. Російські чиновники не сумніваються, що відмова примадонни - рекламний хід.

Як заявив чиновник з Держдуми Вадим Манукян, на екрані всі знаменитості, у тому числі і Алла Пугачова, милі й усміхнені, а в житті – такі ж як всі, просто з великими фінансовими можливостями.

"Знаєте, всі вони талановиті, але на їх місці може надати будь-який з нас. Це зовсім не сакральна історія. Головне, бачити мету і не бачити перепон. Можливо, від інших вони відрізняються тоннами гриму на обличчі, адже телебачення – це фабрика свята і ілюзій", – заявив він, коментуючи відмову Алли Пугачової виступати перед росіянами в новорічну ніч.

Нагадаємо, що Галкін без сорому показав, як розважається з Пугачовою ночами: "прямо в машині...", пікантні кадри.

Також Politeka писала, що дочка Пугачової без сорому засвітила груди в сіточці, пікантне фото: «Боже, Христина!».