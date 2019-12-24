При цьому актор був під водою, й не міг вибратися

Знаменитий китайський та американський актор Джекі Чан мало не загинув під час зйомок сцени з перестрілкою

НП сталася в час зйомок фільму "Авангард". Джекі Чан розповів про подію ЗМІ.

Чан знаходився під водою, коли його придавило кам'яною брилою.

Чан стверджує, що не піддався паніці, однак злякався, і його тіло затремтіло. На допомогу йому прийшли колеги, вони витягли його з води.

За його словами, інцидент налякав всю знімальну групу. Режисер фільму Стенлі Тонга дуже рознервувався і хотів зупинити зйомку.

"Коли я вийшов з води, режисер Стенлі Тонга навіть розплакався", – розповів актор.

При цьому Джекі Чан відповів, що з ним все добре і наполіг на тому, щоб зйомки продовжили.

Раніше повідомлялося, що Джекі Чан приголомшив одкровеннями в своїх мемуарах Never Grow Up («Ніколи не подорослішала»). У книзі зірка називає себе «справжнім покидьком» і зізнається, що «жахливо поводився з жінками».

Крім цього, Чан розповів, що спав з повіями, частенько сідав п'яним за кермо, і навіть одного разу вранці розбив Porsche, а ввечері того ж дня – растрощил Mercedes Benz.

Джекі Чан зізнався, що зі своєю першою дівчиною, яку звали Чанг, він поводився абсолютно неприпустимо. Актор назвав себе жахливим бойфрендом і зазначив, що брався за будь-яку роботу, щоб виїхати з Гонконгу і не проводити разом з нею час. А якщо він приходив додому і там була Чанг, то відразу ж вирушав грати в карти й пити з друзями.

Свою дружину Джоан Лінь, яку він називає коханням свого життя, Джекі Чан зустрів під час поїздки на Тайвань, звідки вона родом.

«Джоан була улюбленою актрисою з респектабельним іміджем. А я — вульгарним кунг-фу хлопцем. І був її недостойний».

Нагадаємо, спеціально для Джекі Чана в Лондоні підірвали автобус.

Як повідомляла Politeka, дочка Джекі Чана змушена бомжувати з-за своїх взлядов.

Також Politeka писала, що знехтувана дочка Джекі Чана вийшла заміж за дівчину, з'явилися фото весілля з моделлю.