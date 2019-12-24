Співачка і актриса Лариса Долина вийшла у світ з донькою та онукою, і перелякала наглядової фанатів

Незважаючи на те, що артистка буквально сяяла від щастя, її вигляд викликав занепокоєння.

Лариса Доліна у супроводі єдиної дочки Ангеліни і внучки Олександри відвідала дитяче новорічне подання. Для виходу в світ 64-річна виконавиця вибрала світлу сорочку, а волосся прибрала в гладку зачіску. Образ артистка доповнила окулярами в золотій оправі.

Знімок, зроблений під час вистави, опублікувала донька Долтной.

"На першому фото видно, хто задоволений☺дякую всім за це чудо свято!!! 1,5 години на одному диханні. Добрий барвистий новорічний бум! Спасибоооо ", – підписала фото Ангеліна.

В коментарях масово пишуть компліменти сімейства.

Але в той же час на тілі артистки помітили шрам. Нібито воріт сорочки не зміг приховати підозрілу відмітину. Стривожені фанати почали обговорювати, що цей шрам ніби схожий на той, що раніше було видно на останніх фото Анастасії Заворотнюк, коли артистка відвідала презентацію ювелірного бренду.

Тоді на грудях знаменитості помітили надріз, схожий на той, що залишається після взяття тканин для біопсії з метою діагностування раку. А пізніше з'явилися численні повідомлення про те, що артистка бореться, імовірно, з пухлиною мозку. Тому такий слід на тілі серйозно перелякав шанувальників Лариси Доліної.

Проте варто відзначити, що останнім часом популярна виконавиця виглядає дуже свіжо і моложаво.

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