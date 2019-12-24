46-річна російська співачка Наташа Корольова ніколи не соромилася камер, але це вже перебір - на неї накинулися навіть шанувальники

Як передає Politeka.net, у своєму мікроблозі в Instagram зірка поділилася кадрами з вечірки. Наташа разом з подругою відзначали нагороду останньої (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця). Мабуть, красуні добряче разгорячились. Співачка постала в спокусливому вбранні, без тіні збентеження виблискуючи пишними грудьми, яка ледве вмістилася у декольте. Родзинкою образу стали яскраво-червоні величезні губи співачки, а також її по-дитячому смішна зачіска.

"Я хочу привітати Богиню fashion @tatianamelnikofficial із заслуженою нагородою Кращий дизайнер премія @fashiontv !!! Танюша ти крута ,#сургут рулить!!! Вітаю!!! #мода #fashion #краса", - підписала ролик Наташа.

Не всі коментуючі прийшли в захват від зовнішнього вигляду і поведінки зірки. Деякі "заклювали" артистку за надто зухвалий образ.

"Наташа😍 у вас класна зачіска, вам так личить як лялька."

"О, губи,губи!"

"Вітаю!Ви талантище! Але як же набридло це кривляння на камеру...Невже у вас немає справжніх емоцій,добрих і веселих?"

"Всі однакові🤣"

"Який жах!!!"

"Як прос**тутки-зазивали...😅"

"Мавпочки"

"Дві ууутки😙🦆"

Раніше ми повідомляли, Королева здивувала витівкою, коли взяла в рот товстий канат, позуючи перед об'єктивами. Вона поділилася кадрами в соцмережі. Разом з подругами артистка перетягувала червоний канатик, але в якийсь момент щось пішло не так, і Наташа без докорів совісті засунула його в рот. Звичайно, кумедно вийшло, але знову ж таки не всі шанувальники гідно оцінили її вульгарний вчинок.

"Наташа звичайно дуже красива, але останнім часом стала дуже вульгарніше, а в цьому віці все вже непристойно висмикувати...", «Поведінка Наташі, бажає кращого, доросла жінка, треба бути тактовною і розумною», «Як базарні баби», - писали в коментарях.

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