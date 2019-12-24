Зірка дала кілька порад тим, у кого такі ж проблеми

33-річна українська співачка Злата Огневич зізналася в недосконалості свого тіла і дала кілька порад, як з цим боротися

Огневич поділилася інтимними переживаннями під час зйомок новорічного шоу "Привіт, 20-ті" на телеканалі "Україна", передає Politeka.net. За її словами, кожна з жінок рано чи пізно стикається з проблемою - "апельсиновою шкіркою", тобто з целюлітом. Огневич впевнена, що причиною появи зайвих жирових відкладень є недотримання графіка роботи та відпочинку, а також постійні стреси.

«Целюліт називають хворобою. Треба добре відпочивати, тому що коли жінка мало спить, у неї не виробляються гормони, які допомагають переробляти жири, які накопичуються в тілі. Зайвий «животик» може також з'являтися через стресові накопичення жирів, а може і від недосипання. Якщо ви стежити за графіком сну і лягайте хоча б до 23:00, повірте, ви помітите, як стан тіла зміниться на краще», - поділилася Огневич.

Артистка додала, що не завжди, звичайно, виходить дотримуватися графіка і рано вкладатися спати - тут їй на допомогу приходить "хімія". Мова про мелатонін, який, за її словами, перестає вироблятися вночі.

«Коли у мене ненормований графік, я вживаю мелатонін. Мій батько, як лікар, каже, що це хімія. Мелатонін перестає вироблятися вночі, тому якщо ти не ліг в 11-12 вечора, то все».

Звісно, щоб добре виглядати - бути стрункою і, як кажуть, з блиском в очах - слід переглянути свій раціон і включити в своє життя спорт. Злата розповіла, що викреслила зі свого раціону шкідливі продукти, наприклад, каву. Дівчина дозволяє собі випити чашечку раз на місяць, не більше.

Раніше ми повідомляли, Злата Огневич приголомшила мережу відвертими образами, в яких вона постала в кліпі на пісню "Чом ти не прийшов", презентація якого відбулася на початку грудня цього року. На деяких кадрах артистка з'явилася абсолютно голою.

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