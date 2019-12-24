Відома актриса Тетяна Кравченко, яка народилася в Донецьку, а живе і будує кар'єру в Росії, а також зіграла роль Валюхи в "Сватах", розповіла про роботу артистів

Як передає Polliteka.net, на своїй сторінці в Instagram Кравченко зізналася, що слава дійсно важлива для акторів.

«Кіно — цікавий досвід, воно дає славу, а вона необхідна акторові. Не вірю, коли кажуть: ми займаємося мистецтвом, і впізнаваність нам не потрібна, нічого подібного. Правда, бажання прославитися підстьобує по молодості, зараз це мене не хвилює, хоча приємно, коли дізнаються», - заявила вона.

При цьому актриса зазначила, що навіть важливіше зйомок у кіно вважає роботу в театрі.

«Але важливіше, звичайно, театр. Глядачі завжди задають питання: «Як можна одне і те ж по кілька разів?» Але не буває двох схожих вистав. Життя на сцені дивовижна і відкрита. Кіно в силах вигідно піднести навіть бездарного актора — допоможуть оператор та монтаж», - одкровеннями поділилася актриса.

Нагадаємо, раніше Кравченко зізналася, що ніколи не ставила перед собою надзавдань. Адже це дуже небезпечно, так як можна ніколи не дійти до поставленої мети.

"Я ніколи не ставила перед собою надзавдань, ніколи не бачила себе Офелією. Розумієте, це дуже небезпечна штука. Можна придумати ту чи іншу життя і просто не дістатися до визначеної висоти. Так буває і з акторами, і зі службовцями банку, і з будь-якими людьми, які потім вважають, що життя не вдалося, не склалася", - написала Тетяна.

Валюха з "Сватів" додає, що у неї все добре. Її скрізь люблять і чекають, але артист повинен бути готовий і до того, що його все забудуть. Для Кравченко важливо здоров'я, щастя дочки і світ.

"А у мене все добре. Живу, працюю, їжджу з гастролями. Бачу, що люди мене чекають і люблять.

Артист повинен бути готовий як до популярності, так і до безвісності. Але тим, хто відчув смак слави в молодості, буває нелегко пережити спад кар'єри. Для мене, як для зрілої людини, важливі зовсім інші речі: здоров'я, щастя єдиної дочки, мир і спокій в душі.", - уклала знаменитість.

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