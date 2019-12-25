Українська співачка Ольга Цибульська буквально заворожила яскравим образом у стилі 1920-х років

Зірка постала в легкый, хвилястій сукні з глибоким декольте, пише Рoliteka.net. Голову артистки прикрашав чорний ободок. Сережки доповнювали образ красуні. Макіяж з акцентом на очі притягнув погляд.

Співачка продемонструвала ніжки в світлих туфлях-човниках.

В пості Оля поцікавилася у підписників, хотіли б вони жити у 1920-х роках.

"Навіть якщо б мене посадили в машину часу і відправили куди завгодно - я б глянула одним оком і повернулася сюди, до тебе🔥", - написала Цибульська.

За 15 годин пост зірки зібрав майже 24 тисячі лайків та багато коментарів.

"Чудово виглядаєш, Оленька😍😍😍", "Сама елегантність", "Одна з улюблених співачок ❤️❤️. Люблю Вас слухати. Дуже схудли, відразу навіть не впізнала. Старше стали виглядати", "Оля, розкажіть секрет ваших -11", "Дуже красива 😍😍 ні !!! Шикарна ❤😘", "В 1930 хотів би побувати дуже подобаються жінки в вбрані тих років, а ви до речі дуже класно виглядаєте просто неможливо відірвати очі від вас", "Цей макіяж додає вік та ви що сильно схудли, вам дуже йдуть апетитні форми 👍", "My sexy woman❤❤❤", "Оля, ви так схудли🔥", "Оля, Ви ще схудли:)", "Ви така струнка, дуже схудли 🔥🔥🔥😍😍😍👏👏", "Вас і не впізнати, дуже хороша 😍😻💖", "Ти просто вау👍😘💋", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Цибульська з нагоди дня народження вдарилася в спогади.

Артистка поділилася з шанувальниками архівним чорно-білим фото.

На фото Олі – не більше трьох років. Вона сидить, піднявши руки вгору. «Мені сьогодні 34! Мама каже, що 3+4 буде 7, а тато каже: «Слухай маму»», – жартівливо підписала кадр артистка.

Раніше повідомлялося, що Оля Цибульська зізналася, як їй вдалося схуднути на 10 кілограм.

У своїй публікації в Instagram дівчина поділилася з підписниками, що прокинувшись одного разу, не захотіла дивитися на себе в дзеркало, а, побачивши себе по телевізору, хотіла плюнути в екран.

Дівчина звернулася до специаслитів і тепер ніколи не їсть і не п'є після семи.

Нагадаємо, що Оля Цибульська розповіла про страшну зраду у своєму житті: «Я була не готова».

Як повідомляла Politeka, «Секс був»: Цибульська зробила зізнання про DZIDZIO.

Нагадаємо також, що Цибульська показала, як виглядала в дитинстві: "мимиметр зашкалює"