Українська співачка Ольга Цибульська буквально заворожила яскравим образом у стилі 1920-х років
Зірка постала в легкый, хвилястій сукні з глибоким декольте, пише Рoliteka.net. Голову артистки прикрашав чорний ободок. Сережки доповнювали образ красуні. Макіяж з акцентом на очі притягнув погляд.
Співачка продемонструвала ніжки в світлих туфлях-човниках.
В пості Оля поцікавилася у підписників, хотіли б вони жити у 1920-х роках.
Зірка Супермодель по-українськи спотворила обличчя пластикою: "не впізнати, боляче дивитися"
Коханка Лазарєва залишилася без грудей після страшної операції: останні фото до нещастя
Блондинка з Квартал 95 блиснула формами на сцені: "Знову десь трусики забула"
Дружина Луценка після операцій вразила зовнішнім виглядом: тепер можна дізнатися тільки за паспортом
"Навіть якщо б мене посадили в машину часу і відправили куди завгодно - я б глянула одним оком і повернулася сюди, до тебе🔥", - написала Цибульська.
За 15 годин пост зірки зібрав майже 24 тисячі лайків та багато коментарів.
"Чудово виглядаєш, Оленька😍😍😍", "Сама елегантність", "Одна з улюблених співачок ❤️❤️. Люблю Вас слухати. Дуже схудли, відразу навіть не впізнала. Старше стали виглядати", "Оля, розкажіть секрет ваших -11", "Дуже красива 😍😍 ні !!! Шикарна ❤😘", "В 1930 хотів би побувати дуже подобаються жінки в вбрані тих років, а ви до речі дуже класно виглядаєте просто неможливо відірвати очі від вас", "Цей макіяж додає вік та ви що сильно схудли, вам дуже йдуть апетитні форми 👍", "My sexy woman❤❤❤", "Оля, ви так схудли🔥", "Оля, Ви ще схудли:)", "Ви така струнка, дуже схудли 🔥🔥🔥😍😍😍👏👏", "Вас і не впізнати, дуже хороша 😍😻💖", "Ти просто вау👍😘💋", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Цибульська з нагоди дня народження вдарилася в спогади.
Артистка поділилася з шанувальниками архівним чорно-білим фото.
На фото Олі – не більше трьох років. Вона сидить, піднявши руки вгору. «Мені сьогодні 34! Мама каже, що 3+4 буде 7, а тато каже: «Слухай маму»», – жартівливо підписала кадр артистка.
Раніше повідомлялося, що Оля Цибульська зізналася, як їй вдалося схуднути на 10 кілограм.
У своїй публікації в Instagram дівчина поділилася з підписниками, що прокинувшись одного разу, не захотіла дивитися на себе в дзеркало, а, побачивши себе по телевізору, хотіла плюнути в екран.
Дівчина звернулася до специаслитів і тепер ніколи не їсть і не п'є після семи.
Нагадаємо, що Оля Цибульська розповіла про страшну зраду у своєму житті: «Я була не готова».
Як повідомляла Politeka, «Секс був»: Цибульська зробила зізнання про DZIDZIO.
Нагадаємо також, що Цибульська показала, як виглядала в дитинстві: "мимиметр зашкалює"