Відома учасниця третього сезону "Супермодель по-українськи" Ірина Ротар вразила зовнішністю.

22-річна Ірина покинула проект у восьмому випуску. Дівчина засмутилася таким рішенням, адже мріяла про фінал. Вона запам'яталася глядачеві гумором, забавним суржиком, а також спосіб, який їй зробили під час перевтілення. Ротар стала однією з найулюбленіших учасниць за всі сезони, адже ролики з її цитатами гуляють по сей день по інтернету. Про це пише Politeka.

На нових фото важко впізнати ту учасницю, яка була в шоу. Ірина кардинально змінила імідж і зовнішність. Ротар збільшила губи, наростила вії і відростила волосся до плечей.

Фанати написали багато коментарів під фото:

"Що ти з особою зробила ? Пластику якусь?", "Що з губами?", "Іра де ви робили губи можна посилання?", "Хто тобі такі невдалі губи зробив?", "Що у тебе з носом сталося?ти його зробила?", "Навіщо губи качала?".

Раніше ми повідомляли, що учасниця проекту "Супермодель по-українськи-2" нарешті дочекалася пропозиції руки і серця від свого бойфренда.

Про зміни в особистому житті телеведуча і модель Вікторія Маремуха поділилася на сторінках соцмереж.

зокрема дівчина оприлюднила кільце і серію фотографій, зроблених з її коханим французом Луї.

Відомо, що обранець телеведучої бізнесмен і йому 34 роки. Пара познайомилася в Києві на вечірці спільного друга.

Повідомлялося, що відома українська модель і ведуча шоу "Топ-модель по-українськи" Алла Костромічева поділилася відвертим знімком .

Деякий час тому в Instagram зірки з'явилося фото, зроблене на повітряній кулі. На знімку Костромічева в короткій зеленій топі і червоним брюках склала губи для поцілунку з топ-моделлю Сонею Плакидюк.

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