Емілія Кларк розповіла, як навіть заплакала

Зірка серіалу "Гра престолів", Емілія Кларк, не змогла дати шанувальнику те, чого він дуже хотів

Нещодавно артистка розповіла в подкасті Jessie Ware’s Table Manners про неприємний випадок в аеропорту.

У Емілії сталася панічна атака, через що вона не могла дихати і розплакалася. За словами зірки, це трапилося через моральное і фізичне виснаження.

В описаний момент до актрисі несподівано підійшов хлопець, який попросив зробити селфи з нею. Проте зірка змушена була відмовити словами: "Я не можу дихати, мені дуже шкода".

Емілія Кларк вважає, що перш, ніж пропонувати сфотографуватися, людина повинна поспілкуватися зі знаменитістю.

"Це повинно бути так: "Привіт, мене звати так-то, я той-то". Це вже комунікація і відношення людини з людиною", - поділилася думкою актриса.

Нагадаємо, відомо, що Емілія Кларк перенесла інсульт і дві операції з видалення аневризми. Нещодавно артистка розповіла про всі тяготи, які їй довелося пережити.

Хірургічне втручання артистка перенесла під час того, як проходили зйомки "Гри престолів".

Емілія боролася за життя і молилася, щоб ніхто з медперсоналу не впізнав її.

Зірка розповіла, що під час майбутньої другої операції оптимізм вичерпався. Тоді вона лежала в лікарні, а з її голови стирчали трубки.

Нагадаємо також - прочитавши сценарій "Гри престолів", Кларк зрозуміла, що їй доведеться роздягтися, але не хотіла цього.

Кларк весь перший сезон не знала, що має право висловлювати вимоги.

Зірка розповіла, що з набуттям досвіду почала вимагати залишити її прикритою простирадлом.

Раніше повідомлялося, що Емілія Кларк з'явилася на щорічній премії The Fashion Awards-2019, де вшановують видатних дизайнерів.

33-річна зірка вибрала жовтий наряд з пікантними розрізами в області бюста. Артистка відразу прикувала до себе погляди, завдяки яскравій сукні, під яке вирішила не надягати бюстгальтер. Доповнював образ довгий шлейф. Тонка тканина підкреслила всі вигини зірки, так і хочеться сказати: "Ось це фігура!".

Нагадаємо, що зірка "Ігри престолів" Емілія Кларк засвітилася без білизни на червоній доріжці: "Ось це фігура!"

Як повідомляла Politeka, що зірці "Ігри престолів" Емілія Кларк довелося роздягнутися прямо на камеру: "Мовчки плакала..."

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