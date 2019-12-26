Зірка серіалу "Гра престолів", Емілія Кларк, не змогла дати шанувальнику те, чого він дуже хотів 

Нещодавно артистка розповіла в подкасті Jessie Ware’s Table Manners про неприємний випадок в аеропорту. 

У Емілії сталася панічна атака, через що вона не могла дихати і розплакалася. За словами зірки, це трапилося через моральное і фізичне виснаження.

В описаний момент до актрисі несподівано підійшов хлопець, який попросив зробити селфи з нею. Проте зірка змушена була відмовити словами: "Я не можу дихати, мені дуже шкода".

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Емілія Кларк вважає, що перш, ніж пропонувати сфотографуватися, людина повинна поспілкуватися зі знаменитістю.

"Це повинно бути так: "Привіт, мене звати так-то, я той-то". Це вже комунікація і відношення людини з людиною", - поділилася думкою актриса. 

Нагадаємо, відомо, що Емілія Кларк перенесла інсульт і дві операції з видалення аневризми. Нещодавно артистка розповіла про всі тяготи, які їй довелося пережити. 

Хірургічне втручання артистка перенесла під час того, як проходили зйомки "Гри престолів".

Емілія боролася за життя і молилася, щоб ніхто з медперсоналу не впізнав її. 

Зірка розповіла, що під час майбутньої другої операції оптимізм вичерпався. Тоді вона лежала в лікарні, а з її голови стирчали трубки. 

Нагадаємо також - прочитавши сценарій "Гри престолів", Кларк зрозуміла, що їй доведеться роздягтися, але не хотіла цього. 

емілія кларк, гра престолів, оголена

Кларк весь перший сезон не знала, що має право висловлювати вимоги. 

Зірка розповіла, що з набуттям досвіду почала вимагати залишити її прикритою простирадлом. 

Раніше повідомлялося, що Емілія Кларк з'явилася на щорічній премії The Fashion Awards-2019, де вшановують видатних дизайнерів.

33-річна зірка вибрала жовтий наряд з пікантними розрізами в області бюста. Артистка відразу прикувала до себе погляди, завдяки яскравій сукні, під яке вирішила не надягати бюстгальтер. Доповнював образ довгий шлейф. Тонка тканина підкреслила всі вигини зірки, так і хочеться сказати: "Ось це фігура!". 

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