37-річна українська співачка, екс-солістка ВІА Гри Анна Седокова приголомшила знімком на природі

Як передає Politeka.net, у своєму мікроблозі в Instagram зірка поділилася пікантним кадром, зробленим у полі з соняшниками. Аня з'явилася у сукні жовтого соковитого відтінку з розпущеним злегка розпатланим волоссям. Для вдалого кадру артистка зайшла в соняшники, які їй досягали майже по пояс, і широко розставила руки. При цьому артистка закрила очі від задоволення, одержуваного від моменту "близькості" з природою.

Седокова вирішила піти назустріч численним фоловерам (яких у неї аж 5 мільйонів) - і влаштувала їм нетворкінг - тобто обмін професійними "візитками" з метою подальшого взаємовигідного співробітництва в колі спілкування друзів або знайомих.

"Ось у мене 5 млн передплатників і ймовірно, у багатьох з вас є своя справа чи бізнес? І ви часто пишіть мені в Директ: «Ну Аня, ну зроби рекламу просто так». Ви хочете розповісти нам про своє Хобі чи бізнес? Або знайти партнерів? Може ви печете смачні тортики і вам потрібні покупці? А може у вас відмінний акаунт про жіночу психологію? А може ви навчаєте дітей танцям! Чи продаєте найкрасивіші новорічні сукні? Я хочу допомогти і в коментах у мене тут 👇🏼 ви можете розповісти про свій бізнес або магазини, або послугу, а я виберу три бізнеси і зроблю рекламу у себе безкоштовно і від душі ❤️", - підписала знімок артистка.

Коментуючі відразу ж кинулися хвалити співачку за ідею, а також рекламувати самі себе. За годину знімок Седокової лайкнули майже 30 000 чоловік.

"Яка чудова ідея 😍👌"

"Фотка вогонь 👍👍👍"

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Раніше ми повідомляли, Седокова налякала мережу своїм зовнішнім виглядом. Деякі запідозрили її в тому, що вона переборщила з "уколами краси".

«Зупиніться з пластикою! Сто років не бачила Седокову. І не впізнала 😭», «Що у вас з носом? Всі ці пластичні операції вбили вашу красу», - пишуть у коментарях під знімком.

Також ми розповідали, як Седокова влаштувала переполох в дитячій поліклініці. Причиною тому стало звіряче ставлення медсестри, яка брала у її сина Гектора кров з пальця.

Нагадаємо, Седокова заінтригувала новим відео.

Як повідомляла Politeka, Сєдокова показала свої форми в пікантній позі.