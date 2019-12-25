Онука відомої співачки Софії Ротару Соня показала атмосферний знімок

Передсвятковий настрій Соня Євдокименко вирішила передати з допомогою «теплої» фотографії зі своїм домашнім улюбленцем. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram моделі.

Так на новому опублікованому фото дівчина позує з білому «затишному вбранні» і з білого забарвлення песиком біля ялинки – атмосфера на фото воістину різдвяна:

«Гарних свят», - підписала юна знаменитість фото. Біля високої ошатної ялинки, напівлежачи артистка виглядала спокійно і щасливо.

Нагадаємо також, онука відомої співачки Софії Ротару, Соня Євдокименко опублікувала фото, на якому позує в стильному спортивному вбранні і показала любов до споконвічної української традиції.

Так на нових опублікований кадрах з сторіз дівчина показала, ка прогулюється холодним Нью-Йорком, а також збирається обідати - на столі був апеетитный борщ з пампушками. А після, мабуть, точена Соня вирішили позганяти калорії від ситної страви у спортзалі.

Артиска показала, зокрема, з останньої локації досить відверте фото - вона в чорному спортивному костюмі розставила ноги і зробила селфі біля дзеркала. Але, справедливості заради варто відзначити, що дівчина зайвого кадрами не засвітила - у неї здебільшого всі пристойні знімки, стильні.

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