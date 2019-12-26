Колишня солитка групи "ВІА Гра" Надія Мейхер-Гарновська порадувала шанувальників новим постом

Співачка підкорила всіх своєю широкою усмішкою на фото, яке вона опублікувала в Instagram, пише Рoliteka.net.

Надія сиділа в пальто бежевого відтінку, з-під якого визирало оголене тіло. На голову Надія надела капелюшок, а на її вухах можна було розгледіти незвичайні сережки.

Мейхер перебувала на тлі якихось меблів.

"Тільки в Книзі Життя, тільки в своїй Душі можна знайти СЕБЕ... #надеждамейхер #книгажизни #життя #досвід #любовькжизни", - написала колишня солістка "ВІА Гри".

Всього за 35 хвилин пост зірки зібрав понад 1300 лайків та багато коментарів.

"Все ж Грановська краще звучить ніж Мейхер", "So beautiful", "Класна 💐", "Від колін не можна відірвати погляд!!!!! 🌹🌹🌹", "Як вам круто в цьому образі і кольорі🌹", "Яке ясне фото 😊 🌹🌹🌹🌹🌹 Бажаю щоб ваші очі завжди так блищали 😘😘😘", "Чарівна красуня! Ну, просто богиня! 💋👍❤️😍🔥", "Вкусняшка!❤️❤️❤️", "Надія ви розкішна жінка!", "Сама Елегантність😍😍😍😍😍😍", "Надя, Захоплююся тобою, Чудова ❤", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що на недавньому знімку Надія стала в пікантній позі і спустила сукню на плечі.

Фото вийшло досить спекотним. Якщо придивитися, то можна побачити на сукні вірші Мейхер.

Навколо співачки знаходяться старовинні декорації. Можна розглянути люстру, яка нагадує горіння свічки, а також старе крісло.

Нагадаємо, Мейхер була в класичному костюмі. Вона закрила очі і вигнула трохи тіло, що додало фото особливої пікантності.

"Хто сьогодні залишив осад в душі твоїй, Ангеле мій? Ким заповнені твої думки? Випиваючи До дна сокровенне, Ти радієш. Зі швидкістю світла почую запах твоєї любові. Це ти змушуєш моє серце битися. Це ти моїм почуттям надав значення, Моєму житті— сенс", - написала Мейхер під фото.

Раніше повідомлялося, що Мейхер одягла сукню з великим декольте, образ доповнило шикарне кольє.

Фанати засипали артистку компліментами.

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