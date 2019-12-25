Відома співачка Анастасія Каменських вразила мережу своїм дивовижним талантом

Як повідомляє Politeka.net, Настя Каменських не встигає переводити дух через щільний робочий графік, втім, вона не скаржиться, адже такий ритм їй тільки по душі. Нещодавно вона удостоїлася двох статуеток премії M1 Music Awards-2019, і в той же вечір поспішила на прямий ефір Х-фактора.

В цей раз вона поділилася на особистій сторінці в Instagram дивовижним відео, продемонструвавши трендовий лук і вразивши шанувальників дивовижною піснею.

Так, дівчина вирішила оригінально привітати користувачів мережі з Різдвом. Зазначимо, артистка виклала коротке відео, на якому співає різдвяну пісню у відвертій сукні.

"Merry Christmas всім, хто святкує Різдво сьогодні🎊

I wish all of you nothing but the joy and happiness that this Christmas brings!🙏🏻 Хай ваш дім наповниться радістю, а серця любов'ю і щастям!❤️", - написала Настя у підписі до відео.

Шанувальники прийшли в повний захват від співу дівчини, залишивши для неї безліч компліментів. Крім того, вони привітали Настю зі святом, побажавши їй всього найкращого.

"Дуже гарно, З Різдвом Настуся 😍😍😍😍❤️", "Добре заспівала, в іншому як зазвичай на висоті", "З тобою моє серце завжди буде наповнене любов'ю і щастям, бо щастя - це ти 😭❤", "Крихітка, зі святом😍 ти найкраща", "Це чарівно, з Різдвом Анастейша".

Також раніше повідомлялося, що один з ефірів Х-Фактору був гарячим. Так Настя Каменських цього разу вирішила "помилуватися" зі своєю зірковою колегою Олею Поляковою.

На нових опублікованих Настею Каменських кадрах з так званих сторіз, артистки продемонстрували милий поцілунок прямо в губи. "Подія" сталася в ефірі Х-Фактор напередодні.

Обидві зірки одягалися чи то латексні, чи то в шкіряні червоного кольору сценічні яскраві костюми. Сидячи за суддівським столиком шоу, вони вирішили на камеру "поцілувати" один одного в губи.

Нагадаємо, Каменських посвітила п'ятою точкою в латексному костюмі.

А ще Politeka писала, що Каменських в латексі похвалилася важливою нагородою, спантеличивши видом.

Повідомлялося, мокра Каменських показала пікантні кадри з залу, увагу на п'яту точку.