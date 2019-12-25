Популярна українська співачка Ані Лорак похвалилася новорічних знімком з дочкою

Як повідомляє Politeka, на своїй сторінці в Instagram артистка, яка давно живе і працює в Росії, розмістила спільну фотографію з дочкою Софією, де привітала всіх з наступаючими святами.

Як видно, Ані Лорак взяла участь у новорічній фотосесії з святковими локаціями. На фото співачка сидить на підвіконні в домашньому одязі, а її дочка Софія в забавній новорічної піжамі і черевичках прилягла на свою зоряну маму.

«З наступаючим Новим роком!», - привітала своїх прихильників артистка.

Фолловери не залишилися байдужими і закидали співачку відповідними поздоровленнями, лайками та побажаннями.

Всього за годину знімок Ані Лорак зібрав більше 45 тисяч відміток «мені подобається».

«Які ж ви гарні», «Улюблені дівчинки 😻 і вас з наступаючим ❤️», «З наступаючим!!! Нехай цей рік буде успішним 💎і процвітаючим!!!, «Казково красиві», «Будьте щасливі 💥♥️🔥🔥🔥🤩😻♥️💥 з наступаючим!!» "Це диво", - пишуть в коментарях.

Раніше ми повідомляли, що Ані Лорак скасовує своє відоме концертне шоу «Діва» і соло-концерти в різних містах РФ.

Багато сольні концерти артистки опинилися під загрозою зриву, велять людям здавати куплені квитки на виступи. Організатори говорять про «технічних причинах» проблем зі скасуванням концертів, але в мережі активно мусують тему про погане самопочуття Кароліни. У россСМИ відразу ж пригадали попередню, та єдину в кар'єрі співачки, скасування концерту – тоді Лорак мала серйозні проблеми з нирками:

«Це дійсно моя перша за всю творчу життя і, будемо думати, остання скасування концерту. Тоді перед вильотом в Санкт-Петербург я відчула себе дуже погано. Не дуже хотіла б поширюватися на цю тему, але в мене були проблеми з нирками. Зараз, слава Богу, все в нормі», - заявляла Ані Лорак.

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