Популярна українська виконавиця Віра Брежнєва вирішила показати ідеальні форми у відвертому вбранні

Як повідомляє Politeka, зірка поділилася знімками в Instagram.

«Перед кожним Новим роком я люблю вас чимось радувати. Найскладніше зрозуміти - чим) З останніх опитувань - топ побажань : Фото з чоловіком, особиста зустріч, квитки на концерт. Виконую!) Фото - ласка, зустріч за святковим столом вже виграла моя сім'я, а ось два квитка на мій концерт 25.04 в Крокусі я готова подарувати на Новий рік комусь з вас», - йдеться в повідомленні.

Далі зірка описує свої умови конкурсу, які супроводжує двома знімками. На першому вона зворушливо обіймає свого чоловіка Костянтина Меладзе, а на другому демонструє отокровеные форми в елегантній сукні.

Уточнимо, що користувачі мережі поспішили висловити своє розчулення знімками кумира.

«з чоловіком – супер», «чудове фото! Таке справжнє!», «вау, як мило», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, 37-річна російська співачка українського походження Віра Брежнєва здивувала зовнішнім виглядом - зібралася літати.

У своєму мікроблозі в Instagram зірка поділилася свіжим роликом, який зняла в своєму особняку (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця). В кадрі Віра з'явилася в звичайному домашньому светрі темно-коричневого кольору, зі злегка розпатланим волоссям і з мінімум косметики на обличчі. Іноді на задньому фоні співачки миготять прикрашені по-новорічному ялинки в гірляндах.

Артистка вирішила подякувати шанувальників за відгуки про її нової пісні.

"Від усієї душі хочу подякувати за відгуки про пісню "Час літати". Вона вийшла саме такою, якою я хотіла, і я рада, що вона знайшла відгук у ваших серцях, тому що новий рік, новий етап і час літати", - говорить Віра на запису.

Нагадаємо, Брежнева в прозорому боді показала себе у всій красі.

Як повідомляла Politeka, Меладзе розігнав ВІА Гру, залишилася тільки одна.