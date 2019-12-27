Артисти, телеведучі та спортсмени відзначили Різдво

З нагоди свята вони влаштовували вечірки або розважалися у вузькому сімейному колі.

Зокрема, сімейство Кардашьян запоросили на святкування співачку Sia і хор артистів.

Найбагатша сестра Кім Кардшьян, Кайлі Дженнер, прибула в смарагдовій сукні від бренду Ralph&Russo, а свою дочку Стормі нарядила в яскраве вбрання. Мама подарувала дитині іграшковий будиночок, який виявився повною копією особняка, в якому колись жила вся зіркова сім'я.

А Кім Кардашьян теж подарувала доньці Норт точну копію куртки, в якій з'являвся Майкл Джексон.

Модель Хайді Клум відсвяткувала вдома в затишній обстановці. Зірка провела час з чотирма дітьми і чоловіком Томом Каулітцом. Сім'я обмінялася цінними подарунками і пргулялась по місту.

Сім'я Бекхем також провели час з сім'єю. До них приєднався старший син, який давно живе разом.

Брітні Спірс провела святвечір з бойфрендом Семом Асгарі. Її сини вирушили до батька.

До важливої події артистка найняла цілу команду декораторів, які перетворили її особняк.

Російські зірки також відсвяткували Різдво. Так, Вікторія Боня побувала в Монте-Карло в компанії дочки і друзів.

Співачка Крістіна Орбакайте записала для шанувальників відео, привітавши з католицьким Різдвом.

Нагадаємо, Кім Кардашьян опублікувала пост, поставши в обтягуючому міні-платті і шльопанцях з шкарпетками.

Вбрання ідеально підкреслило пишний бюст і великі стегна світської левиці. Красу тіла, а зокрема бархатисту шкіру, зірки неможливо не помітити.

Дівчина зробила губи качечкою, а також позувала біля столика зі своєю косметикою. Відомо, що Кім займається її випуском.

Тільки за годину пост зібрав майже 500 тисяч позначок "Подобається" і багато хвалебних коментарів від фанатів.

Зазначимо, Кім є найбільш високооплачуваною зіркою реаліті-TV, моделлю.

Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер показала святковий наряд.

Відзначимо, 22-річна красуня то і справа демонструє багато продуманих до дрібниць образів, в яких виглядає ефектно і спокусливо.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян затягнула тугий корсет під мокре плаття і пошкодувала.

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