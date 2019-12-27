Артисти, телеведучі та спортсмени відзначили Різдво
З нагоди свята вони влаштовували вечірки або розважалися у вузькому сімейному колі.
Зокрема, сімейство Кардашьян запоросили на святкування співачку Sia і хор артистів.
Найбагатша сестра Кім Кардшьян, Кайлі Дженнер, прибула в смарагдовій сукні від бренду Ralph&Russo, а свою дочку Стормі нарядила в яскраве вбрання. Мама подарувала дитині іграшковий будиночок, який виявився повною копією особняка, в якому колись жила вся зіркова сім'я.
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А Кім Кардашьян теж подарувала доньці Норт точну копію куртки, в якій з'являвся Майкл Джексон.
Модель Хайді Клум відсвяткувала вдома в затишній обстановці. Зірка провела час з чотирма дітьми і чоловіком Томом Каулітцом. Сім'я обмінялася цінними подарунками і пргулялась по місту.
Сім'я Бекхем також провели час з сім'єю. До них приєднався старший син, який давно живе разом.
Брітні Спірс провела святвечір з бойфрендом Семом Асгарі. Її сини вирушили до батька.
До важливої події артистка найняла цілу команду декораторів, які перетворили її особняк.
Російські зірки також відсвяткували Різдво. Так, Вікторія Боня побувала в Монте-Карло в компанії дочки і друзів.
Співачка Крістіна Орбакайте записала для шанувальників відео, привітавши з католицьким Різдвом.
Нагадаємо, Кім Кардашьян опублікувала пост, поставши в обтягуючому міні-платті і шльопанцях з шкарпетками.
Вбрання ідеально підкреслило пишний бюст і великі стегна світської левиці. Красу тіла, а зокрема бархатисту шкіру, зірки неможливо не помітити.
Дівчина зробила губи качечкою, а також позувала біля столика зі своєю косметикою. Відомо, що Кім займається її випуском.
Тільки за годину пост зібрав майже 500 тисяч позначок "Подобається" і багато хвалебних коментарів від фанатів.
Зазначимо, Кім є найбільш високооплачуваною зіркою реаліті-TV, моделлю.
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Відзначимо, 22-річна красуня то і справа демонструє багато продуманих до дрібниць образів, в яких виглядає ефектно і спокусливо.
Нагадаємо, що Кім Кардашьян затягнула тугий корсет під мокре плаття і пошкодувала.
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