Новий імідж зірки помітно омолодив її, однак не зовсім вдало

Образи Ані Лорак викликають масу обговорень в мережах, люди діляться абсолютно різними думками

Українська співачка Ані Лорак, яка давно живе і працює в Росії, часто ділиться з шанувальниками Instagram новими знімками. Артистка підкорює фанатів своїми образами, а також залучає інших користувачів, які знаходять у зовнішності співачки вади, пише Рoliteka.net.

В цей раз знаменита артистка поділилася новими кадрами, на яких показала себе в незвичайному стилі під час підготовки до чергового виступу. Так, Кароліна опублікувала серію фото і відео, на якому позує в золотистому напівпрозорому вбранні з новою стрижкою.

Новий імідж зірки помітно омолодив її, однак не зовсім вдало. Під час фотосесії з і артистка виглядала дещо неприродно.

«Дивіться чудовий, теплий концерт Різдво з @gvleps на @1tv!», - написала Лорак під фото, представленому в Instagram.

Шанувальники тут же прокоментували побачене:

«Кароліночка, а коли вийде Ваш дует з Марвіном?😍», «Діва ❤️», «Шикарний костюм», «Гарне фото!🔥», «Покопаешься в архівах і фото класне знайдеш. з наступаючим ,друзі !», «З нетерпінням чекаю канікули, щоб дивитися ваші виступи!😻Красуня♥️», «Яка ж красива❤️✨ Гарного вам дня і побільше позитиву!☺️», «Яка ж красива❤️✨ Гарного вам дня і побільше позитиву!☺️».

Також Кароліна опублікувала фото, на якому позує в звичайному вуличному одязі.

Так, співачка позувала у утепленій дублянці, джинсах бойфрендів, масивних черевиках і шапці. В цілому образ виявився абсолютно несхожий на той, який демонструє Кароліна в Instagram. Зазвичай зірка воліє блискучі наряди з величезними розрізами або ж молодіжний стиль, під стати образом свого молодого коханого – Єгора-Гліба.

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