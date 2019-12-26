

Відома співачка Тіна Кароль оцінюватиме конкурсантів Національного відбору на Євробачення-2020

Телеканал СТБ UA:Суспільне мовлення назвали другого члена журі, до Андрія Данилка на цей раз приєднається співачка Тіна Кароль, про це повідомляє Politeka.net.

Артистка вже була учасницею пісенного конкурсу Євробачення, у 2006 році вона представляла країну в Афінах (Греція), посіла 7 місце.

Тепер доля знову зв'язала Тіну з Евровиденьем, на цей раз в якості судді Національного відбору.

Кароль відзначила: "Усім своїм досвідом і знаннями готова підтримати конкурсантів і відкрити нові горизонти їх таланту. Ми обираємо того, хто буде представляти країну, але не треба забувати, що потім артист в неї повертається. Завдання артиста - гідно виступити на конкурсі, а після - стати справжньою зіркою в своїй країні".

Організатори поки тримають в секреті ім'я третього члена журі.

Раніше ми повідомляли, що популярна співачка Тіна Кароль представила нові кадри, на яких постала в чуттєвому і ніжному образі.

Цього разу на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явилися пікантні кадри, на яких артистка вирішила показати себе в неймовірному образі.

Співачка показала в Instagram кадр, на якому позує в чуттєвому і ніжному образі. На фото, що з'явився в записі зірки, вона позує в незвичайному стилі разом з учасницями жіночого кварталу, виряджених в національні костюми.

Справа в тому, що Тіна вирішила показати пару перших кадрів зі своєї участі у різдвяному шоу.

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