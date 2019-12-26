Відома турецька акторка Мер'єм Узерлі, яка зіграла Роксолану в культовому серіалі "величне століття", поділилася фото з Парижа

Актриса в цей раз позує навпаки Тріумфальної арки в Парижі. Вона вибрала шикарну синє плаття з безліччю нижніх спідниць. Однією рукою Мер'єм підняла його для ефектного фото. Плаття виявилося з відкритими плечима. Про це пише Politeka.

"З Парижа з любов'ю", - написала зірка.

Раніше ми повідомляли, що відома актриса, яка зіграла головну роль в серіалі «Великолепный век», прокололася про проблеми із зором.

37-річна Мер'єм Узерлі опублікувала свіже фото на своїй сторінці в мережі, викликавши новий ажіотаж серед шанувальників. А саме, недавнє перетворення артистки виявилося не черговим бажанням змінити імідж. Узерлі поділилася селфи з салону авто, де вона позує в окулярах, м'яких навушниках і шарфику.

Очевидно, у артистки почалися проблеми із зором, що і змусило надіти стильний аксесуар.

«Чітке бачення, підкріплене конкретними планами, дає вам величезне почуття впевненості та особистої сили», — підкреслила актриса, яка зіграла героїню Хюррем в популярному серіалі.

Повідомлялося, що зірка «Чудового століття» показала ідеальне тіло в тонкій сорочці.

Актриса «Чудового століття» Мер'єм Узерлі поділилася новими знімками з фотосесії.

Мер'єм Узерлі поділилася новим потретом, який їй зробив відомий лондонський фотограф Девід Ньянзи. На ньому вона позує в білій класичної блузці, а на її губах рясніє червона помада. Також акцент зроблений на круглій сережці у вусі, на яку актриса вказує рукою. Також її каре спокусливо відкриває шию знаменитості.

Зазначимо, що актриса Мер'єм Узерлі підписала незвичайний контракт, однією з умов якого стала відмова від пластичних операцій на два роки.

Нагадаємо, зірка "Чудового століття" вразила новою зовнішністю після пластики

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