Російська співачка Алла Пугачова намагається більше часу приділяти дітям, Гаррі і Лізі

Про це в недавньому інтерв'ю заявив чоловік примадонни Максим Галкін, пише Рoliteka.net.

Артистка оточила теплотою своїх чад, що помітили і фанати, які впевнені - Аллі Борисівні пасує бути матір'ю.

Зірка добре готує, навіть разом з дітьми, прищеплює їм любов до музики і робить багато іншого. Знаменитість розцвітає з дітьми.

Нещодавно на фан-сторінці Лізи Галкіної в Instagram опублікували архівне фото Пугачової з Лізою і Гаррі. На знімку Алла тримає ще зовсім маленьких малюків і широко посміхається.

"Щаслива матуся ! Які чарівні янголята!", "Пупсики", "Яка щаслива жінка і мати!", "Діти дивовижні і Алла молодше!", "Які гарненькі,лапочки", "Славні такі!" "Алла тут дуже красива!", "Сонечка, ось заради чого варто жити!!!! Здоров'я Вам!!!!", "Ви просто чудо! Спасибі, що викладаєте фотографії, і доста🌷🌷🌷👏👏👏♥️♥️", "Чудове сімейство! Дай їм Господь усього самого найкращого, втім як і всім дітям на світі!", "Гарік був біленький, зараз волосся потемніло", "А тато у дітей який чудовий !!!", "Здорово !! Які чудові !!!!", "А. Б. молодше тут,дуже йде квітковий піджак.Малята гарні!", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, чоловік російської співачки Алли Пугачової гуморист Максим Галкін зняв момент, як їхній син Гаррі пише лист Діду Морозу.

В кадрі 6-річний малюк сидить за столом і старанно викреслює літери олівцем.

Сімейна ідилія пронизує все відео: хлопчик з татом мило обговорюють процес, іноді сміються.

"Гаррі пише лист Діду Морозу 😍 Суть прохання не публікую, бо це все-таки особиста переписка 😀 #дедмороз", - підписав ролик Галкін.

Раніше ми писали, що Пугачова і Галкін знялися в новому відео Youtube-каналу "А поговорити?".

В інтерв'ю також взяли участь діти Максима та Алли Борисівни, які розповіли, що їм найбільше подобається з їжі.

Виявилося, що дочка Галкіна і Пугачової найбільше любить червону ікру – досить вишукане блюдо. Причому вона споживає її вприкуску з гречаною кашею.

Нагадаємо, що Пугачова забула про вік і одягла розпусне міні, модельєр не витримав.

Як повідомляла Politeka, 70-річна Пугачова покривлялась на камеру, Галкін злив домашнє відео.

Також Politeka писала, що 70-річну Пугачову підловили за шкідливим заняттям, мережа кипить.