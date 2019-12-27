Відома українська співачка Слава Камінська, учасниця групи "НеАнгели", поділилася цікавим фото зі спецефектами

На фото Камінська варто білій прозорій сукні в підлогу. Однією рукою Слава прикрила обличчя. Співачка на фото робить вигляд, що кричить. Декольте, до речі, сукня дуже значна, і можна оцінити форми артистки. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:

"Новини сьогодні розірве", "Сукня круте", "Схоже на весільну сукню", "Весілля, чи що?" "Знову заміж. Ой, що буде", "Знову підуть розмови про весілля".

Повідомлялося, що українська співачка, учасниця групи «Неангели» Слава Камінська показала фото, яке сколихнуло її шанувальників.

Як відомо, співачка дуже часто радує шанувальників на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram різними постановочними або ж домашніми знімками та відео.

цього разу в розділі Сторі артистка показала новий стильний образ. Її довге волосся розпущене, а на обличчі легкий макіяж. Артистка вирішила приміряти на себе середньої довгий шкіряну спідницю, приємно здивувавши витонченою фігурою.

Оскільки кадри представлені в розділі Сторі Instagram, шанувальники не змогли їх прокоментувати.

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Українська співачка, учасниця групи «Неангели» Слава Камінська показала фото, яке сколихнуло її шанувальників.

Група готувалася до масштабного туру, але при цьому намагається не забувати про спорт і правильне харчування. Схоже, це дійсно так, адже Слава не так давно продемонструвала дивно струнке тіло і нову незвичайну зачіску.

Справа в тому, що Камінська знялася у фотосесії для дорослих в напівпрозорому мереживній білизні. Зірка похвалилася пружними формами у відвертій позі, показавши один із знімків для журналу на своїй сторінці в Instagram.

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