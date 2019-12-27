Телеведуча постала перед публікою в мережі у святковому образі

Дружина Дмитра Комарова Олександра Кучеренко показала передсвяткове фото, де вона позує в дуже оригінальному "оточенні"

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки ТБ.

Олександра Кучеренка часто на своїх фото усміхнена, цей раз не став винятком - дівчина буквально сяяла в, ймовірно, сукні в паетках. Волосся дівчина розпустила, прикрасивши його стильним обідком, "а-ля 20-ті".

Також дівчина приміряла масивні сережки і на її обличчі красувався яскравий стилістичний макіяж, крім того - вона вкоротила своє довге волосся.

Крім того, артистка позувала "в оточенні" келихів з-під шампанського, які разом з вмістом овили навколо неї ряд пар рук в білих рукавичках.

Раніше на нових опублікованих в сторіз кадрах, молода дружина відомого телеведучого Дмитра Комарова продемонструвала одразу кілька ефектних образів і зі все тієї ж широкою посмішкою на вустах. Зокрема – модель позувала у відвертій класичній чорній сукні, і капелюшку, а також, широко розставивши ноги, в брючному костюмі.

Крім того, дівчина показала «передноворічні кадри» - вона пустувала, нібито розливаючи вміст келиха, вмістом виявилися срібні блискітки або щось таке. Зоряна красуня приміряла елегантний білий костюм і засвітила на фото зі зйомок свої стрункі ніжки.

Нагадаємо також, дружина ведучого Олександра також зізналася, що обожнює спонтанні поїздки й повністю довіряє чоловікові в організації відпочинку.

«Ми ніколи не нудьгуємо і завжди активно проводимо час разом. Тому я навіть не сумнівалася в тому, як ми будемо святкувати день народження Діми — звичайно, в подорож! Ми прийняли рішення за 10 хвилин і одразу купили квитки. Обожнюю стиль спонтанних поїздок! Коли можна сміливо довіритися авантюризму Діми й відправитися назустріч несподіваним пригод. Любов одне до одного і до подорожей робить наше спільне життя яскравим і повним незабутніх емоцій», – зізнавалася Олександра.

Нагадаємо, що Дмитро Комаров розкрив правду про скандал з перестрілкою в Бразилії.

Як повідомляла Politeka, Дмитра Комарова підстрелили в Бразилії.

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