Відома українська виконавиця Світлана Лобода вирішила блиснути соковитими формами в облягаючому одязі

Як повідомляє Politeka, знімком дівчина поділилася в Instagram.

Так, опублікованому знімку Лобода позує «у всій боєготовності» - ідеальною зачіскою і макіяжем. При цьому апетитні форми співачка вирішила обтягнути облягаючим нарядом.

Проте українці не змогли висловитися про зовнішність Лободи. Кадрами вона поділилася у себе в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, українська співачка Світлана Лобода, любить привертати до себе увагу і епатувати публіку, що активно показує на своїх сторінках у соціальних мережах.

Сама Лобода також часто викладає спокусливі, а іноді відверто дивні фотографії і тому нерідко наривається на критику з боку шанувальників.

В цей раз знаменита артистка поділилася новим відео на своїй сторінці в Instagram. Світлана взяла участь у знаменитому шоу в РФ, здивувавши відвертістю і чесністю свого інтерв'ю.

Так, Лобода постала, загалом і в цілому, в досить скромному вбранні – білих стильних штанях, кофті без глибокого декольте, що рідкість у луках артистки. При всьому при цьому, верх вбрання Світлани Лободи трохи просвічував – через виднівся білий светр, ймовірно, чорний бюстгальтер.

Варто також зазначити, що артистка трохи змінила імідж – обстригла невелику чубчик і вкоротила волосся під каре. На програмі також був присутній Філіп Кіркоров, Артур Пирожков та інші зірки російської естради.

Нагадаємо, Лобода влаштувала гарячі танці в компанії струнких дівчат.

Як повідомляла Politeka, роздягнена Лобода показала ідеальне тіло в незвичайному вигляді, просто не впізнати.

Також Politeka писала, що спекотна Лобода шокувала пружними формами в сукні з блискіток.