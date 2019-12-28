Російська балерина Анастасія Волочкова знову потрапила у конфуз через фото зі шпагатом

Як передає Politeka.net, у своєму мікроблозі в Instagram Волочкова поділилася свіжим знімком, на якому вона постала у своїй коронній позі - в шпагаті. Так, балерина сидить прямо на підлозі перед сходами в своєму особняку, в руках у неї білий пухнастий кіт, а попереду - два величезних букета білих троянд. Артистка повідомила, що завершила передноворічні гастролі, і збирається відлітати в теплі країни на відпочинок - ближче до океану.

"Вчора відбулася моя заключна вистава в цьому році.💃 Спасибі, Зеленоград, за овації, квіти, радість зустрічі. Я подарувала вам цей позитив безоплатно і від душі. Тисяча запрошень розлетілися за два дні..🙈 Мені щиро приємно! Розтягую задоволення і радість довжиною шпагату.😂 Білий колір мене прикрашає, правда?😉🌺💃 Розтягуйте і ви задоволення вихідних!🐭 А я завтра-до океану!!!🌴🌴🌴🙏🙏🙏", - підписала знімок Волочкова.

Коментуючі не оцінили ентузіазму Анастасії і накинулися на неї через шпагат. А деякі з хейтерів натякнули на дику самотність артистки.

"У кота в очах повна безнадія.." - "ще якась😳 здається, що, якби міг, давно пішов, як всі)))) Біжи Лаккі😄"

"Чим більше їй говориш про якання, тим ще більше вона якає. Це спец, чи що? Ну тоді ніякого почуття власного достоїнства цього ходячого непорозуміння"

"Одне і те ж. Білий колір, довжина шпагату, квіти і.... Самотність....."

"А на фіга вона постійно розсовує ноги?"

"Погнали👌!!!Фотосесія, з орендованими букетами, почалася☝️Присоска до підлоги, в подарунок☺️"

"Дістала зі своїми шпагатами,букетами,черговою усмішкою,А ЩО ще вмієш в житті?навіть дитину не можеш виховати,все таке награне,фууууу"

Раніше ми повідомляли, Волочкова розповіла, як клоун зіпсував її виступ. поділившись у соцмережі відео.

«Я так намагалася танцювати "Лебідь" Сен-Санс. А клоун прийшов і зіпсував моє Лебедине озеро. Я розсердилася…», - написала артистка.

«Переаншлаг», «хто ще тут клоун, Настя?», «Настя,я сьогодні бачила партію у виконанні прими Великого театру Настя ти жалюгідна подоба балерини, ти кінь німецький позорище, не ганьби мистецтво», - коментували в Instagram.

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