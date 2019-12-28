Наречена колишнього віце-прем'єра України Павла Розенка, телеведуча Елена-Крістіна Лебідь опублікувала передноворічне фоот з коханим

Як передає Рoliteka.net, знімок з'явився в мікроблозі провідною в Инстаграме.

На знімку пара демонструє святковий «фэмели лук». Олена-Крістіна Лебідь і Павло Розенко позують в однакових жовтих свитшотах з новорічними мультяшними оленями.

«Ідеальна пара!», «Сонячні олені», «Які милі», - пишуть в коментарях.

Зазначимо, у телеведучої підготовка до святкування Нового року вже йде повним ходом. З передплатниками вона раніше ділилася фото, як наряджає ялинку.

Раніше ми писали, що Олена-Крістіна Лебідь змусило українців забути про проблеми і посміятися над її забавним відео.

Дівчина поділилася у своєму мікроблозі в Инстраграм відео з «маскою», яка зробила їй милі кіски з бомбонами.

У кадрі вона їде на машині і намагається поправити намальовані додатком окуляри і смикнути себе за косичку, посміхається і кривляється.

Нагадаємо також, що Олена-Крістіна Лебідь наділу курточку з квітковим принтом, бордові джинси і білі кросівки. Дівчина встала посередині серйозних колег, широко посміхаючись.

Раніше повідомлялося, що наречена колишнього віце-прем'єра України Павла Розенка показала нові фото зі своїм коханим.

Фотографії пара очевидно зробила в фотобудке після спільного перегляду фільму "Ножі наголо".

Нагадаємо, наречена Розенко засвітила зайве в костюмі для рольових ігор, пікантне фото: «Ні краплі сорому».

Як повідомляла Politeka, Лебідь приголомшила інтимних фото з Розенко: «прямо посеред вулиці…».

Також Politeka писала про те, що наречена Розенко показала, як розважається в машині: «висунула язик і…».