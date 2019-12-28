Зараз актриса багато знімається, але про проблеми ніколи не говорить

За 11 років серіал «Свати» знайшов мега популярність, проте його артистам довелося зіткнутися з серйозними труднощами за ці роки

Так, актриса Людмила Артем'єва, яка зіграла дружину одного з головних героїв – Юрія Анатолійовича, Ольгу, з-за надмірної участі в серіалі втратила дитину.

Артем'євої довго довелося доводити свій акторський талант. Після закінчення вузу їй діставалися в основному другопланові ролі літніх жінок, а реалізуватися на телебаченні або в кіно теж дуже довго не виходило.

Актриса почала активно зніматися тільки на початку 2000-х, коли їй було вже майже 40 років. Проекти «Хто в домі господар?» «Таксистка» і «Свати» зробили Артем'єву неймовірно популярною. Але випробування на цьому не закінчилися. Спочатку всіх потрясла новина про розлучення Людмили Вікторівни.

З'ясувалося, що чоловік артистки Сергій Парфьонов через фінансові труднощі почав прикладатися до пляшки і влаштовувати вдома скандали.

Людмила не витримала і після 15 років шлюбу подала на розлучення. Настав період затишшя – в кар'єрі та житті.

Пізніше актриса знову знайшла особисте щастя. Про нові відносини вона не розповідала, але в 2012 році повідомила продюсерам «Сватів», що йде у декретну відпустку.

На той момент зірці було 48 років, але вона мріяла народити дитину. І ось, коли до кінця вагітності залишалася всього пара місяців, у неї стався викидень прямо на знімальному майданчику. Після цього артистка на кілька місяців замкнулася в собі.

У Артем'євої вже є доросла дочка Катерина, яка закінчила Літературний інститут імені Горкого і працює перекладачем з німецької мови.

Зараз актриса багато знімається в кіно і серіалах, але про проблеми в своєму реальному житті зірка ніколи не говорить.

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