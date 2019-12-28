Рідні актриси Анастасії Заворотнюк, яка в даний час продовжує боротися з раком, здивували емоційним зверненням

Сім'я накинулася на журналіста, який назвав страшний недуг - вигадкою. У той час, поки весь простір СНД затамував подих в очікуванні звісток про здоров'я зірки популярного серіалу "Моя прекрасна няня", деякі поставили під сумнів її тяжкий стан. Близькі актриси назвали журналіста "нешанованим писакою" і побажали йому того ж, через що проходить Анастасія. Правда, попросили вибачення за різкість.

"Таким, як ви, не подають руки. З такими, як ви, соромно спілкуватися, працювати, навіть просто бути знайомим. Після таких, як ви, хочеться продезінфікувати приміщення. Шкода, що моральне каліцтво не лікується. І ось така марна істота, що не навчилася нічому, крім як нечленороздільно мукати з кущів, живе десь поруч з нами. Нехай у новому році воздасться по заслугах. І як у дитячому віршику про перехідну гикавку та Федота, нехай з об'єкта вашої пильної уваги все прийде до вас", - зазначено в повідомленні.

Також близькі Заворотнюк просять залишити їх родину в спокої і не просити розповісти подробиці.

Раніше ми повідомляли, у чоловіка Анастасії, фігуриста Петра Чернишова ось вже який місяць проблеми з податковою. Правоохоронці розслідують сумнівні фінансові операції. Нещодавно стало відомо, що один з російських банків заблокував рахунки Чернишова. З'явилася інформация, що зроблено це за вказівкою податкової із Санкт-Петербурга, де зареєстровані фірми фігуриста.

Також ми розповідали про те, що про хворобу Заворотнюк стало відомо навесні 2019 року. Правда, спочатку інформація була більше схожа на чутки: родина всіляко оберігала актрису від розголосу. Ближче до осені, коли актриса опинилася в московській клініці в комі, - спростовувати страшні новини вже не мало сенсу.

Незадовго після народження дочки Міли у Заворотнюк виявили пухлину в головному мозку. Актриса перенесла операцію в Німеччині, однак хірургічне втручання не принесло плодів.

В даний час Заворотнюк знаходиться в реабілітаційному центрі в Москві, де проходить різні процедури, що полегшують її стан. В неї параліч правої частини тіла.

Нагадаємо, чоловік хворий на рак Заворотнюк раптово покинув РФ.

Також Politeka писала, що молода дочка хвора на рак Заворотнюк показала несподіване фото зіркової матері.