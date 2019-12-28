Зірка російської естради українського походження Наташа Корольова вважає, що причиною заборони на в'їзд в Україну стала її творчість

На її думку, в СБУ вирішили, що пісня «Маленька країна» нібито може «закликати» до екстремізму.

«Вони вирішили, що пісня «Маленька країна» закликає до екстремізму. Серйозно. Що я закликаю своєю творчістю, своїми піснями до екстремізму. Тому мене категорично не можна пускати» - повідомила Королева.

Проте в Службі безпеки України вже не один раз давали коментарі з приводу діяльності співачки і забороною в'їзду для неї. Зокрема, заборону на в'їзд Корольової через вкрай неоднозначні заяви.

До речі, співачка неодноразово заявляла – зокрема, у вересні 2014 року, коли повідомила, що «ніколи не була громадянкою України».

В 2016 році Корольова заявила, що якщо була б «на 10 років молодше», то хотіла б представляти РФ на конкурсі.

Крім того, співачці пригадують і зйомки у фільмі, які проходили в Криму.

Нещодавно ми писали, що Наташа Корольова дала інтерв'ю українському телеканалу.

Справа в тому, що в 2016 році їй заборонили в'їзд на територію України на п'ять років.

В інтерв'ю вона розповіла, що дуже сумує за рідною землею і їй дуже хочеться її відвідати.

Розмова велась на її Підмосковній дачі. Цікаво, що весь паркан дачі був розмальований соняшниками на тлі блакитного неба. На паркані також був напис "До сусідів з любов'ю".

"Так я хоча б трохи відтворюю частинку батьківщини" - сказала співачка. Особливо зворушливою була розповідь про її 94-річної бабусі.

Бабуся записала відео з питанням - чому її внучці заборонили в'їзд. Через тиждень після цього вона померла. Наташі дозволили в'їхати на три дні в Україну, щоб з нею попрощатися.

Наташа Корольова дуже сподівається, що з новим президентом і новою владою все зміниться - всі сфабриковані справи проти артистів будуть переглянуті і в'їзд в Україну буде вільним. Тому що, співачка не вважає правильним відривати людину від її рідних країв.

"Це місце сили, місце енергетики. Там душа відпочиває і співає" - жити без всього цього дуже складно. "Ніколи б не подумала, що мене коли-небудь торкнеться ця доля. Закривають в'їзд без будь-яких вагомих причин. Так не повинно бути" - розповіла Корольова.

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