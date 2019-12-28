Українська телезвеззда Регіна Тодоренко у черговий раз здивувала шанувальників в мережі
Як повідомляє Рoliteka.net 29-річна ведуча і співачка Регіна Тодоренко, яка будує свою кар'єру в Росії, до всього іншого є успішним блогером.
У своєму мікроблозі в Instagram знаменитість часто радує шанувальників то душевними зізнаннями, то спільними фотосесіями з чоловіком, російським музикантом, Владом Топаловим, а також розкриває подробиці своїх нових проектів, демонструє фото сімейних буднів і показує свою сім'ю
У своєму новому пості Регіна Тодоренко поділилася думками, що для неї означає Новий рік, а також розповіла про сімейні традиція.
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«До Нового Року залишилися лічені дні 😍. Обожнюю це час, в повітрі розвивається якась особлива магія. Для мене НГ - особливе свято і дуже сімейний, до якого я завжди ретельно готуюся. У нас є сімейна традиція, ми завжди разом ставимо ялинку і прикрашають її. Окрема тема - це подарунки.», - написала вона.
Тодоренко зізналася, що більше всього на світі любить отримувати подарунки, а дарувати.
«Я завжди приділяю цьому багато часу, вкладаючи в це всю свою любов, щоб порадувати своїх рідних і близьких», - зазначила телеведуча.
Так, днем раніше Регіна розповіла про своєму новому подорожі та відпочинок. При цьому на новому фото в Instagram зірка показала фігуру в купальнику. А в цей раз показала кадр з того ж відпочинку на Балі, лише в новому вбранні і з щасливою усмішкою на обличчі.
Сама вона пройшлася по узбережжю в темному купальнику, поверх якого був надітий легкий наряд червоного відтінку.
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