Онука легендарного російського актора Михайла Боярського Катерина показала відео виступу на балу дебютанток
У ролику показано, як Катерина вийшла на бал в шикарному вечірньому платті з великим декольте. Поруч з нею був молодий чоловік, а вона тримала в руці віяло. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
"Катя найкраща", "Королева Катя", "Лялечка. Красива вся ваша сім'я", - написали фанати під відео, що опублікувала знаменитість.
Раніше ми повідомляли, що пишногруда онука Боярського затьмарила зоряного діда і тітку на сімейному фото.
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Онука Михайла Боярського похвалилася новими фото.
Дівчина з'явилася у всій красі на фото зі своїм зоряним, але вже постарілим дідом і не тільки.
Дівчина показала нове фото з легендарним артистом радянської та пострадянської епохи Михайлом Боярським, а також його дочкою - актрисою Єлизаветою Боярською. Остання, Катерині доводиться тіткою і варто зазначити, що тріо на знімку виглядало просто чудово.
Правда, відзначають деякі шанувальники зіркової сім'ї, Михайло Боярський явно постарів, але Єлизавета і Катерина Боярські молоді і прекрасні. Обидві на фото посміхаються, одягнені досить скромно за зоряним мірками.
Повідомлялося, що онука Боярського засліпила розкішними формами в сукні з блискіток.
В інтернет-мережі ажіотаж із-за нового відвертого вбрання внучки Боярського, яка в екстра-міні показала соковиті форми
«З Сергієм Боярським на Tatler ball afterparty. Схожі з татом?», - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованих знімках онука Боярського позує разом з батьком у відвертому синьому платті, яке ефектно підкреслює її форми. На це звернули увагу і її прихильники.
«Схожі», «просто вогонь», «така красуня», «супер просто», «одна особа, Катюш», «Чудове чудове фото», «Ніжки як у богині», - пишуть вони.
Нагадаємо, внучка Боярського приголомшила розкішними формами в сукні
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