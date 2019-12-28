Відома українська виконавиця Настя Каменських вирішила кардинально змінити імідж заради фіналу Х-фактора
Як повідомляє Politeka, знімком дівчина поділилася в Instagram.
Так, на руках виконавиці можна помітити «татуювання», а на голові довге чорне каре. При цьому доповнював образ співачки елегантний наряд і кільце. Однак українці не змогли висловитися про вбранні кумира.
Кадри Каменських розмістила у себе в Сторіс.
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В ефірі самого «Х-фактора» Каменських пожартувала, що «татуювання» їй всю ніч допомагала малювати Оля Полякова.
Як повідомлялося раніше, знаменита українська співачка Настя Каменських розбурхала шанувальників новими кадрами, які опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram
Настя Каменських активно веде свою сторінку в Instagram, ділиться фотографіями та відео зі свого повсякденного життя.
Українська співачка Настя Каменських, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами.
Зірка вирішила показати себе в незвичному вигляді. У розділі Сторі Instagram артистка блиснула формами в чорній сукні з пікантним вирізом на стегні. Своїм фото зірка вирішила привітати улюблений нею телеканал, що святкує сьогодні день народження.
Зірка зазначила, що бажає співробітникам каналу всього самого кращого, а сама позувала на тлі логотипу цього ж телеканалу. Зазначимо, оскільки фото було представлено в розділі Сторі, шанувальники прокоментувати його не змогли.
Нагадаємо, Каменських показала, як насправді проведе Новий рік
А ще Politeka писала, що Каменських в спокусливому вбранні привітала українців
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