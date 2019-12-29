Зірка вирішила показати себе в незвичайному вигляді, засвітивши руки в татуюванні

Знаменита українська співачка Настя Каменських розбурхала шанувальників новими кадрами, які опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Настя Каменських активно веде свою сторінку в Instagram, ділиться фотографіями та відео зі свого повсякденного життя.

Українська співачка Настя Каменських, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами, пише Рoliteka.net.

Зірка вирішила показати себе в незвичному вигляді. Так, Каменських вирішила кардинально змінити імідж заради фіналу Х-фактора.

На руках виконавиці можна помітити «татуювання», а волосся укладене в стильну зачіску з прямим волоссям. При цьому доповнював образ співачки елегантний наряд з латексу і кільце. В ефірі самого «Х-фактора» Каменських пожартувала, що «татуювання» їй всю ніч допомагала малювати Оля Полякова.

«E spectacular como siempre reіna ✨✨🔥🔥», «Татухи класні», «Настя💖Любові Здоров'я І Щастя Вам🎉🎉🎉😘👼🏼👼🏼👼🏼❤💚💖🎄🎁🎁🎁🎊🎊🎊», «Магічні свічки🔥», «Настя ти задерла вистачить тебе вже багато.», «Красуня ти Настуся!!😘», «Яка ж крута😍😍😍😍», «Красуня😍❤️», «Красуня», – пишуть користувачі.

«#xmasmood Хочу поділитися, що для мене найважливіше під час #chrismasholidays😉

1. Ялинка🎄Без головного символу новорічних свят - ніяк. Зажигаешь гірлянду і поринаєш у світ затишку і любові. Завжди згадую, як в дитинстві ми з батьками розвішували іграшки ✨ а в цьому році @fiori_ua оточили мене саме такими чарівними сувенірами, які занурюють в атмосферу дитинства і приємних спогадів.

2. Сім'я ❤️ Хочеться проводити з близькими і рідними кожну хвилиночку, дарувати їм любов, тепло і щастя!

3. Дарувати подарунки🎁 вважаю, що найбільша цінність кожного подарунка - це емоції. Завжди намагаюся знайти все саме святкове і те, що 100% додасть різдвяного настрою дому.

4. Музика🎶 В дитинстві, я дуже любила виконувати колядки з батьками і їхніми колегами з хору їм. Мотузки. Ми заходили до сусідів і співали. Для мене тоді це було нереально важлива Різдвяна місія🌟

5. Настрій✨ Адже коли радість у серці і ти нею окутываешь оточуючих - це безцінне ☝🏻», – раніше Каменських розповіла в Instagram.

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