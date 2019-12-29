Знаменита українська співачка Віра Брежнєва здивувала не лише знімком, який опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, але ще й різкою зміною іміджу
Співачка, як відомо, активно намагається продемонструвати своїм фанатам бездоганне відчуття стилю. Артистка при цьому не соромиться показати себе справжню, пише Рoliteka.net.
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Цього разу артистка вирішила показати себе в природному вигляді під час стильній фотосесії. На новому кадрі зірка похвалилася ідеальним образом – на обличчі мінімум макіяжу, а волосся просто розпущене, без будь-яких укладок.
Свій знімок зірка доповнила цікавим постом:
«Після розіграшу дуже класні емоції)) більше 15 тис коментарів - стільки бажаючих, стільки приємних слів у ваших сторіс ! Стільки задоволення від того, що до Нового Року я змогла подарувати подарунки навіть незнайомим людям) Спочатку я вибрала рандомно в прямому ефірі однієї людини , перевірила, обидва умови були виконані ) Але мені здалося мало 🙈 тому вибрала ще )) ним опинилася. Безмежно рада, що ви у мене є ♥️», – пише Віра.
Шанувальники не залишилися осторонь:
«Обожнюємо!!! Навіть у Туреччині ходили на концерт!!!!», «Чудова😘», Як завжди, Краса ти Вірочка!», «Клас вітаю переможців! Вірочка , а давайте конкурс з вашою косметикою», «Ідеальна Віра🔥», «Какя ж ти мила», «Happy new years ❤️😘».
Також Віра показала себе в ніжному образі – з легким макіяжем на обличчі і з безліччю прикрас з камінням і перлами. Волосся зірки розпущені, а сама вона позує лежачи на підлозі під час спеціальної фотосесії.
«Судячи з гороскопом на 2020 рік Водолії проведуть його в розкішних діамантах!! Значить буду сяяти - чого і вам бажаю 💎💎💎», – наголосила Віра, написавши посилання на товари, які рекламує.
Нагадаємо, Брежнева в прозорому боді показала себе у всій красі.
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