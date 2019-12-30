Скандальна балерина Анастасія Волочкова продовжує всіляко привертати увагу до своєї персони на сторінці в соціальній мережі Instagram

Попри те, що користувачі мережі активно обговорюють будь хвастощі зірки, її саму це не зупиняє, пише Politeka.net.



На цей раз балерина поділилася знімком біля аеропорту "Домодєдово". Як уточнила сама Волочкова, вона вирушає на відпочинок.

"А тепер на відпочинок, який я заслужила! Відгадайте, в який край.... Мене чекають неймовірні і найнесподіваніші пригоди! І, в тому числі безлюдний острів! Сховаюся від вас, але буду повідомляти про цю неймовірну подорож в райське місце. Ще не полетівши, хочу подякувати добрих жінок, які оперативно допомогли все організувати!", - повідомила вона під знімком.





Вирядилась балерина досить строкато: хутряна шубка та довга сукня, м'яко кажучи, не дуже доповнювали один одного. В руках артистка тримала букет білих троянд, а вінцем образу стали босоніжки, які вона одягла явно не по погоді.



Як і очікувалося, користувачі мережі не залишилися байдужими та активно обговорили образ та ідею балерини.



"Мати ти що взула там?!", "Це плаття вже три роки бачу", "Настя добре відпочивайте! Не треба ховатися, ви і так нікому не цікаві)", " А чого гадати?? Сама усіх давно оповістила, що в Тай летить...Сховайся так, щоб тебе не бачили навіть у стрічці", "Так нагадує Агузарову", "Так лети хоч куди, яке нам діло. Та й краще б там і залишилася" - писали під постом балерини.





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