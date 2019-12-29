Відома українська співачка, а також актриса і модель Даша Астаф'єва продовжує приємно дивувати шанувальників новими фото і відео, які викладає на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Як відомо, Даша є активним користувачем мережі і часто показує шанувальникам безліч кадрів зі своїх фотосесій.

Пікантний і часто досить відверті знімки викликають хвилю емоцій з боку фанатів, зірка отримує безліч коментарів на свою адресу, пише Politeka.

Даша є не тільки співачкою, але й актрисою, а також пробує себе в ролі ведучої і моделі. Виходить це у неї дуже успішно, адже кожна фотосесія Даші викликає незмінний бурхливий захват серед шанувальників. На сторінці зірки в Instagram вона показала неймовірно милі кадри.

Цього разу Даша представила своє позитивне селфи, позуючи з легким макіяжем на обличчі і посмішкою. На наступних фото артистка представила своїх улюблених вихованців – песика Чичико і дівчинку Луну тієї ж породи.

«Підводячи підсумки роки, давайте колективно вирішимо, 1,2 або три? #мывсеоднойпороды», – Даша пише під новим постом в Instagram.

Шанувальники не залишилися осторонь:

«моя Сестра і племяшки 😍😂», «😘😘😘неможливо вибрати🌷», «2 і 3 ще нічого. Але ось перше нікуди не годиться😄», «Дуже красива 😍», «Всіх загорніть😂», «Чичико з нареченою))) а Тема з алергією 😂😂😂😂😂», «Даша, Ви така красива❤️ Щастя Вам у Новому році!❤️❤️❤️», «Прости Даш, ти безсумнівно красива і Чичико дуже фотогенічний, але білосніжний зефір підкорив мене❤️», «Це ж нова Віа Гра!😂🌝❤️😻».

Також Даша представила серію фото, на якому позувала в незвичайному вбранні серед гір Ісландії. При цьому вона зазначила, що її нові фото було її давньою мрією, вона давно хотіла побувати там.

«В об'єктиві нового, дууууууже талановитого і душевного режисера. Ще довго буде снитися... #такаяисландия», – Даша пише під новим постом.

Нагадаємо, Астаф'єва влаштувала гарячу прогулянку в київському метро

Як повідомляла Politeka, Роздягнена Астаф'єва в блискітках показала груди

Також Politeka писала, що Астаф'єва ледь не спокусила чоловіка під час танцю