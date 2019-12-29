Леся Нікітюк продовжує дивувати шанувальників яскравими, а іноді і дуже сміливими фото і відео, які публікує на своїй сторінці в Instagram, а також інтригувати цікавими зауваженнями

В цей раз знаменита українська телеведуча, яка активно веде профіль у соціальній мережі Instagram показала на відео і фото, як розважалася на вулиці, пише Politeka.

В цей раз в розділі Сторі Никитюк показала, як проводить недільний день разом з домашнім улюбленцем Рафчиком. Так, Никитюк позувала без макіяжу під час прогулянки з вихованцем і всіляко раділа снігу.

За словами Лесі, вона давно з Рафчиком цього чекала, також Никитюк пожартувала про колір снігу, після того, як по ньому пробігся її пес.

Також зірка показала курйозний випадок, що стався під час зйомок «Хто проти блондинок?». Так, артистка вирішила зняти велосипедки з-під червоного міні-сукні. Однак, щось пішло не так і мікрофон, причеплений до її спині, звалився прямо з сукні. При цьому він прослизнув по спині зірки з-під внутрішньої сторони сукні, тому навіть помічник не зміг його сховати.

Леся не розгубилася і посвітила п'ятою точкою з мікрофоном перед блондинками, насмешив тим самим всіх дівчат і співведучою – Андре Тана.

До цього Никитюк вирушила на відпочинок до сім'ї і прикрасила ялинку. Вона розповіла, що в цьому році віддала перевагу живим лісовим красуням, правда, зібраним з гілок. Після в розділі Сторі Леся показала ці самі ялинки в двох варіантах – маленьку й велику.

На основній сторінці в Instagram Никитюк також показала парочку новорічних знімків, на яких продемонструвала, як розважається зі своїм домашнім улюбленцем Рафчиком.

Леся з яскравим макіяжем і зачіскою позувала біля каміна і прикрашеної ялинки. На провідній – рожевий пухнастий затишний светр і чорні джинсові легінси.

Нагадаємо, Никитюк влаштувала перед дівчатами гарячі танці.

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