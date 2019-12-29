87-річна дружина екс-президента Росії Наїна Єльцина відчула сильне потрясіння у зв'язку зі смертю актриси Галини Волчек

Біля труни Єльциній стало погано. Розчавлену горем Наїну Йосипівну довелося виводити під руки. Її посадили поруч з сином померлої, Денисом Євстигнєєвим, і відпоювали водою, пишуть "Дні.ру."

За словами Єльциної, Галина Борисівна завжди її підтримувала.

"Величезна втрата для всіх в нашій країні. Вона була чудовою актрисою, дуже хорошим режисером, видатним керівником театру – легендарний "Современник" тепер уже назавжди пов'язаний з її ім'ям. А для мене вона була ще й по-справжньому рідною людиною", – поділилася Наїна Йосипівна.

Нагадаємо, церемонія прощання з Волчек відбулася 29 грудня в театрі "Современник", художнім керівником якого вона була. Попрощатися з легендою прийшли багато знаменитостей: Філіп Кіркоров, Крістіна Орбакайте, Максим Галкін, Сергій Гармаш, Михайло Єфремов, генеральний директор «Першого каналу» Костянтин Ернст з дружиною Софією та інші.

Особливо болісно переживає втрату співачка Алла Пугачова, яку з Волчек пов'язували щирі й міцні узи дружби.

"Померла Галина Борисівна Волчек, пішла невід'ємна частина нашого театру, нашої країни і моєї родини. Вона була Майстром, нашим другом і справжньою бабусею для наших дітей. Співчуття Денису і Каті! Немає слів... 🙏🏻", - писав у соцмережі чоловік Пугачової Галкін.

Галини Волчек не стало 26 грудня. Вона померла в лікарні через набряки головного мозку і легенів. Раніше ми повідомляли, 23 грудня стан здоров'я актриси різко погіршився через ускладнення після пневмонії. Її доставили в лікарню і ввели в медикаментозну кому. Через кілька днів, незважаючи на спроби реанімувати, у Волчек почали відмовляти органи.

Також ми писали, за життя Волчек часто і багато курила. За півгодини вона примудрялася викурити чотири сигарети. Волчек розповідала, що до мундштуків її приохотила Примадонна:

"Пугачова мене на мундштуки підсадила. Просто мундштучки, які щось шкідливе забирають. Я її люблю і їй вірю, вона дала мені трошки, а потім я почала сама купувати", - казала у свій час покійна.

Нагадаємо, померла зірка радянського кіно Галина Волчек: колеги повідомили саму страшну новину.

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Також Politeka писала, що смерть Галини Волчек перервала спектакль, артисти плачуть за лаштунками.